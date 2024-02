Via Mbappe e Serie A nel caos: 300 milioni per il triplo scippo

Il Psg potrebbe mettere le mani su tre calciatori della Serie A con i soldi risparmiati per Mbappe: il Milan, il Napoli e l’Inter sono avvisate

Il passaggio di Kylian Mbappe al Real Madrid e il relativo addio al Psg rischiano di dar vita ad un vero e proprio effetto domino, che inevitabilmente coinvolgerà le squadre italiane.

I francesi sono pronti a far la voce grossa in estate per cercare di far dimenticare l’addio del loro campione. La cifra da investire per far tornare il sorriso ai tifosi capitolino dovrebbe essere di 300 milioni di euro, frutto del risparmio dei 200 milioni lordi di stipendio del giocatore e dei circa 80 milioni della seconda rata del premio di fedeltà da 180 milioni firmato nel 2021.

Un tesoretto importante, che potrebbe essere riversato nelle casse dei club italiani. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport in edicola stamani a temere maggiormente i soldi del Psg sono chiaramente Inter, Napoli e Milan.

I francesi, infatti, guardano con estremo interesse soprattutto a tre profilo. Di Rafa Leao, tornato al gol nella giornata di ieri contro il Rennes, si è scritto praticamente tutto. Ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, ma secondo il giornale i rossoneri potrebbero sedersi a trattare difronte ad una cifra vicina ai 100-120 milioni.

Non solo Leao, Serie A sotto assedio

Ma per sostituire degnamente Mbappe servono gol e in Italia chi ha dimostrato di saperne fare tanti sono sicuramente Lautaro Martinez e Victor Osimhen, che appaiono un po’ più lontano dalle loro rispettive squadre, rispetto a Rafa Leao.

D’altronde l’argentino, nonostante i tanti annunci, non ha ancora messo nero su bianco. L’Inter ha dimostrato che nessuno è incedibile e può far partire l’argentino per una cifra vicina ai 150 milioni.

Ne servirebbe qualcosa meno per mettere le mani su Victor Osimhen, apparso nervoso al suo ritorno in Italia dopo la Coppa d’Africa, e desideroso di chiudere il prima possibile la sua avventura al Napoli. C’è la clausola da 130 milioni che ne ha fissato il prezzo. In estate sarà sicuramente addio al Vesuvio e ad una città che lo ha tanto amato.

Non ne scrive La Gazzetta dello Sport, ma attenzione, infine, come scritto su queste pagine, anche a Marcus Thuram. D’altronde il Psg ha mostrato interesse per il giocatore anche la scorsa estate e la crescita dell’attaccante è sotto gli occhi di tutti. Ha una valutazione più bassa rispetto ai calciatori sopracitati e l’idea di portare sotto la Torre Eiffel un altro francese può davvero essere quella giusta