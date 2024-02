Bayern Monaco, non solo Maignan: doppia spesa in casa Milan

Un altro top player della squadra di Pioli è finito nel mirino del Bayern Monaco: arriverà una super offerta nel mercato estivo?

Mancano ancora diversi mesi alla prossima finestra dei calciomercato, ma non mancano rumors su chi potrebbe arrivare o partire in casa Milan. La cessione di Sandro Tonali avvenuta nell’estate 2023 ha dimostrato che nessuno è intoccabile, se c’è una ricca offerta sul tavolo.

Uno dei big che potrebbe lasciare Milanello è Mike Maignan. Non perché il club non lo voglia tenere, ma perché ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e senza firmare un rinnovo in questi mesi potrebbe diventare problematica la sua permanenza. Tenerlo significherebbe rischiare di venderlo a un prezzo più basso nel 2025, visto che allora la scadenza contrattuale sarà più vicina. Finora è trapelato che le richieste dell’entourage sono abbastanza onerose, superiori alla soglia dei 5 milioni di euro netti annui (bonus inclusi) che il Milan non vorrebbe superare.

Bayern Monaco, assalto alle stelle del Milan?

In queste settimane non sono mancate indiscrezioni sul futuro di Maignan e tra le squadre indicate come pretendenti c’è il Bayern Monaco, che ha il quasi 38enne Manuel Neuer con un destino incerto (il contratto scade a giugno 2025). Il club bavarese sta facendo delle valutazioni per quanto riguarda il ruolo di portiere, ma non solo.

Infatti, c’è il concreto rischio che Alphonso Davies debba essere ceduto, visto che la trattativa per il rinnovo non è decollata finora. Il nazionale canadese è un obiettivo del Real Madrid, dove Carlo Ancelotti lo ha messo in cima alla lista per la fascia sinistra difensiva. In caso di vendita, il Bayern Monaco dovrebbe prendere un titolare in quella posizione.

Stando a quanto rivelato dai giornalisti tedeschi Christian Falk e Tobi Altschaffl, uno dei nomi presi in considerazione dal club è Theo Hernandez. Non sarebbe un’operazione low cost, però con l’incasso della cessione di Davies ci sarebbe il margine per fare un investimento importante. Il terzino francese approderebbe nella stessa squadra in cui ha militato suo fratello Lucas tra il 2019 e il 2023, prima di trasferirsi al PSG.

Tra l’altro, Theo aveva già avuto in passato la possibilità di approdare in Bundesliga. Prima di firmare con il Milan nell’estate 2019, era un obiettivo di mercato del Bayer Leverkusen. Il blitz di Paolo Maldini in Spagna lo convinse a sposare il progetto rossonero, scelta rivelatasi corretta.