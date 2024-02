Furlani, la rivelazione di mercato: “Brasiliani al Milan”

Giorgio Furlani è stato intervistato da un media brasiliano al termine di Milan-Rennes. Cruciale la sua dichiarazione sul mercato. Sfumature verdeoro.

Il Milan è reduce dalla bella e convincente vittoria contro il Rennes in Europa League. Risultato rotondo quello finale di 3-0, e che permette ai rossoneri di guardare con molta positività al passaggio del turno in vista del ritorno in Francia. Decisivi durante la gara sono stati indubbiamente Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao. L’inglese, votato come il miglior giocatore della partita, ha messo a segno una fantastica doppietta.

Quanto al portoghese Leao, meraviglioso è stato il suo gol, votato come il più bello della gara. Ma in generale, di Rafael è stata eccelsa la prestazione. La squadra tutta, comunque, si è comportata egregiamente in campo, conquistando un voto bel al di sopra della sufficienza. Il successo ha inorgoglito i tifosi e il club tutto, ma soprattutto Stefano Pioli da tempo messo alla gogna con le tante discussioni sul suo futuro.

Giorgio Furlani, l’AD del Milan, si è detto entusiasta e contento della prestazione della squadra così come del risultato chiaramente. L’alto dirigente rossonero è stato intercettato da un media brasiliano e ha anche fatto una particolare rivelazione riguardante il mercato.

Furlani, annuncio da sogno sul mercato

Giorgio Furlani ha parlato ai microfoni del giornalista Andersinho Marques di Rede 98, noto portale brasiliano, e rivolgendo un caloroso saluto agli appassionati verdeoro ha espresso tutta la soddisfazione per la vittoria e per quanto sta facendo il Milan nell’ultimo mese anche in campionato. In seguito, il giornalista sudamericano ha stupito con una domanda particolare all’Amministratore Delegato.

“Nel futuro avremo un brasiliano in questo Milan?” ha chiesto Marques a Furlani. Sappiamo bene quanto il club rossonero vanti una lunga e prestigiosa tradizione di calciatori brasiliani. Robinho, Ronaldhino, Pato, Kakà e anche Thiago Silva sono solo i più celebri. Da qualche anno, però, non si vedono calciatori verdeoro a Milanello. Ma da quanto carpito dalla successiva risposta di Giorgio Furlani, forse potremo presto aspettarci qualche nuovo brasiliano in rossonero.

L’AD ha così risposto alla domanda del giornalista: “Il Milan ha una storia con molti brasiliani, spero che possano arrivarne altri”. E in tal senso può aver forse un significato l’ultima indiscrezione di mercato che vede il Diavolo molto attento all’attaccante 22enne del Porto Alegre, Yuri Alberto. Ma non soltanto. Sappiamo quanto il Sud America sia terreno fertile per lo scouting portato avanti da Geoffrey Moncada e i suoi osservatori.

La frase di Furlani accende sicuramente un certo entusiasmo.