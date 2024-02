Milan, Loftus Cheek dopo Kakà: il dato che fa sognare

Il Milan si gode la bella vittoria in Europa League contro il Rennes. Decisiva la doppietta di Loftus Cheek che “eguaglia” Kakà

Due mesi fa il Milan batteva il Monza a San Siro per 3-0. Una vittoria scaccia crisi per i rossoneri che, nel precedente turno di campionato, erano stati sconfitti dall’Atalanta con il gol decisivo di Muriel nel finale.

In pochi, tuttavia, potevano immaginare che da quell’affermazione casalinga contro il Monza sarebbe cominciata una serie positiva di risultati in campionato con 7 vittorie e 2 pareggi nelle successive 9 partite. Un ruolino di marcia che ha permesso al Milan di consolidare definitivamente la posizione in zona Champions League e conservare ancora qualche residua velleità di rincorsa alla vetta occupata dall’Inter.

Tra i protagonisti del buon momento del Milan spicca Ruben Loftus Cheek. Quattro i gol segnati dal centrocampista inglese con Empoli, Udinese e Bologna e una serie di prestazioni convincenti che hanno permesso a Pioli di ritrovare, con piena efficienza, un calciatore fondamentale per il Milan dopo l’infortunio di fine settembre che ne ha condizionato rendimento e prestazioni.

Loftus Cheek come Kakà, e se succedesse di nuovo

“Loftus è davvero fantastico. Ha giocato per un periodo senza allenarsi, ora sta bene e ha recuperato“, queste le parole di Pioli al termine di Milan-Rennes, altro match in cui RLC è stato decisivo con la doppietta iniziale che ha indirizzato il risultato per i rossoneri.

Due gol di testa per Loftus. Bellissimo il primo con un’incornata all’angolino su cross di Florenzi. Da opportunista il secondo con un tap in da distanza ravvicinata dopo una miracolosa respinta di Mandanda.

Una doppietta significativa anche per le statistiche. Come riporta Opta, prima di Loftus Cheek l’ultimo centrocampista a realizzare una doppietta nella fase a eliminazione diretta di una competizione europea è stato Kakà. Il brasiliano ci è riuscito nell’andata della semifinale di Champions League 2007 contro il Manchester United, persa a Old Trafford per 3-2.

Con la sua doppietta, Kakà ha ribaltato provvisoriamente il gol iniziale di Cristiano Ronaldo. Prima rete con un diagonale in area di rigore. La seconda, leggendaria, con il dribbling di testa su Evra e Heinze e la conclusione che non ha lasciato scampo a Van der Sar.

2 – Prior to Ruben Loftus-Cheek, the last AC Milan midfielder to score 2+ goals in the knockout phase of a major European competition has been Kaká, on 24 April 2007, in the Champions League semi-final against Manchester Utd. Majestic.#MilanRennes pic.twitter.com/ydhBMjhEs6 — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 15, 2024

Un precedente importante e anche beneaugurante quello tra la doppietta di Kakà e quella di Loftus. Tutti, infatti, sappiamo poi come è finita quell’edizione di Champions League nella quale il Milan non era certo tra le principali favorite proprio come in questa Europa League.