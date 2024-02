Milan, offerta dell’Aston Villa: un affare a zero può sfumare

L’Aston Villa piomba su un obiettivo del Milan: l’affare a parametro zero può sfumare per i rossoneri, che beffa

Il Milan lavora alacremente sul mercato e già in vista della prossima stagione. Il momento dei rossoneri è davvero molto positivo, la vittoria contro il Rennes in Europa League ha nuovamente dato entusiasmo a Giroud e compagni che hanno ora come obiettivo l’arrivare fino in fondo alla competizione.

La squadra costruita in estate ha mostrato qualche falla a causa dei tanti infortuni muscolari, peraltro concentrati prevalentemente nel reparto difensivo. Gabbia e Kjaer sono risultati protagonisti in queste ultime gare disputate, in attesa dei rientri di Thiaw – ormai prossimo – e Tomori, un po’ più lontano.

Ma sembra evidente come per l’estate si debba acquistare almeno un altro elemento di profilo internazionale e sicuro valore. Identikit ben preciso, magari con caratteristiche di duttilità ed adattamento tali da poter ricoprire più ruoli in caso di emergenza.

Milan, che beffa: Nacho nel mirino dell’Aston Villa

Un profilo che porta unicamente a Nacho, centrale duttile del Real Madrid. Il difensore spagnolo, in carriera, ha ricoertpo di fatto utti i ruoli della difesa; da centrale – che di fatto è il suo ruolo naturale – all’occorrenza ha agito come terzino, sia destro che sinistro.

Doti molto apprzzate anche da Carlo Ancelotti che nel corso di questa annata l’ha utilizzato in 16 gare di Liga e sette di Champions League. Il contrato in scadenza nel prossimo giugno, con il rinnovo che sembr non arrivare, però, hanno indotto il difensore spagnolo a a lasciare il Real Madrid dopo ben 12 anni di militanza.

E così per lui è pronta una nuova esperienza in un altro campionato che, però, non sarà la Serie A. In passato è stato nel mirino del Milan ma sembra proprio che quel treno sia passato e non ritorni più. Come affermato da TodoFichajes, al momento, è l’Aston Villa il club che ha mostrato maggior interesse nei confronti del difensore.

Unai Emery è un grande estimatore dello spagnolo ed ha messo sul piatto un biennale che sembra davvero impossibile da rifiutare. Il calciatore non ha ancora preso una decisione ufficiale e sta riflettendo sul da farsi ma sembra proprio che sia stuzzicato da un’esperienza in Premier League.

Di certo c’è che al momento Nacho è la migliore opzione sul mercato dei parametri zero sia per esperienza che per quanto riguarda la garanzia che può offrire in campo.