Milan, senti Zirkzee: “Giocare bene lì è il massimo…”

Il futuro di Zirkzee è oggetto di discussione da tante settimane ormai: all’attaccante sicuramente non dispiacerebbe un trasferimento a Milano.

Joshua Zirkzee in questa stagione sta facendo vedere con continuità ciò di cui è capace. Che avesse talento non era un segreto, però in questi mesi si sta esprimendo costantemente su buonissimi livelli e sembra pronto per fare un altro passo nella sua carriera.

Con il Bologna ha totalizzato 9 gol e 6 assist in 26 presenze stagionali tra Serie A e Coppa Italia. Manca poco per arrivare in doppia cifra, un traguardo sicuramente molto importante per lui. Probabilmente non è ancora un goleador e forse non sarà mai un killer d’area di rigore, ma è un attaccante con qualità tecniche davvero notevoli e sa giocare molto bene la palla anche fuori area. È capace di fare autentiche prodezze. È un classe 2001 e pertanto i margini di crescita sono enormi.

Zirkzee incantato da San Siro

Difficilmente Zirkzee continuerà a vestire la maglia del Bologna nella prossima stagione. Con il rendimento tenuto finora si è guadagnato le attenzioni di importanti squadre della Serie A e fuori dall’Italia. Senza dimenticare che il Bayern Monaco ha una clausola di riacquisto da 40 milioni di euro.

Intervistato da Sportweek, l’attaccante olandese ha ammesso di apprezzare particolarmente uno stadio: “San Siro è uno stadio fantastico. Giocare bene lì, contro Milan o Inter, è il massimo“. Non si è sbilanciato sul futuro, però non gli dispiacerebbe affatto indossare la maglia rossonera oppure quella nerazzurra.

In queste settimane si è parlato soprattutto dell’interesse del Milan, che nel prossimo calciomercato estivo farà un investimento su un centravanti. Zirkzee è uno dei profili nella lista di Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani. Sembra essere uno dei preferiti, anche se non c’è ancora un’offerta concreta da parte della dirigenza rossonera. 40 milioni è la base minima, da non escludere che possano essere inserite contropartite tecniche nella trattativa.

Il Milan ha buoni rapporti con il Bologna, al quale ha ceduto in prestito con diritto di riscatto Alexis Saelemaekers. L’esterno belga sta facendo bene sotto la guida di Thiago Motta e potrebbe essere comprato a titolo definitivo dal club emiliano, pronto a investire i circa 9 milioni pattuiti nell’accordo.