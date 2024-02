Milan, sfida al futuro: la scelta su Maignan

Il Milan deve fare i conti con il rinnovo di Mike Maignan. Il portiere ha un contratto in scadenza nel 2026 e non ha ancora firmato il prolungamento

Non è ancora arrivata la firma sul contratto da parte di Mike Maignan sul nuovo contratto. Il portiere francese ha un accordo con i rossoneri fino al 30 giugno 2026. Un accordo ancora lungo, ma serve il prolungamento per far stare tutti tranquilli.

In queste settimane si sta parlando sempre di più di un futuro incerto per l’ex Lille, che chiederebbe almeno otto milioni di euro netti a stagione per mettere nero su bianco. Una cifra confermata stamani da Tuttosport. Una cifra, che di fatto gli permetterebbe di superare Rafa Leao, che attualmente è il giocatore più pagato dal Milan.

La trattativa non è certo facile, ma il Milan con Giorgio Furlani, che si è dimostrato molto abile con i rinnovi, ha voglia di continuare con Mike Maignan. Inevitabilmente si continuano a registrare voci legate al futuro dell’estremo difensore francese. All’estero sono molte le squadre che hanno richiesto l’ex Lille, oggi titolare della nazionale di Didier Deschamps. Il Diavolo però non si siederà a trattare per meno di 70-80 milioni di euro. I club inglesi e il Bayern Monaco, che sta cercando l’erede di Neuer, sono avvertiti. Il Milan d’altronde non ha necessità di vendere, ma di fronte all’offerta giusta, si sa, nessuno è incedibile.

Milan, caccia al sostituto

Il Milan inevitabilmente si starebbe guardando attorno alla ricerca del possibile sostituto di Mike Maignan. Il Diavolo non può farsi trovare con le mani in mano in caso di addio del suo estremo difensore.

Così il profilo monitorato è chi si sta mettendo in mostra pochi km da Milano. Stiamo chiaramente parlando di Di Gregorio, che tanto bene sta facendo con la maglia del Monza e che domani sarà avversario di Leao e compagni.

L’estremo difensore dei brianzoli è pronto a sfidare Mike Maignan nella serata di domenica, in un match che si preannuncia davvero caldo. La valutazione di Di Gregorio non è altissima: il Monza per lasciarlo andare chiede una cifra sui 20 milioni di euro. La stessa che ha incassato l’Empoli con la cessione di Vicario, volato a Londra la scorsa estate per giocare con la maglia del Tottenham, in Premier League, dopo una stagione ad altissimo livello con i toscani.