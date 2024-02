Monza-Milan, out un titolare: “Infiammazione al ginocchio”

L’allenatore ha annunciato un’importante assenza per il match in programma domani tra Monza e Milan. Infiammazione al ginocchio per il giocatore.

Manca ormai un giorno al match tutto lombardo tra Monza e Milan. Le due formazioni si sfideranno nella 25esima giornata di Serie A, in una sfida che ha sempre un sapore speciale. I rossoneri hanno avuto poco a tempo a disposizione per preparare la gara, dato che hanno giocato giovedì contro il Rennes in Europa League. Ma l’entusiasmo della vittoria europea ha dato la giusta carica alla squadra di Pioli per concentrarsi al meglio.

Il Milan si presenterà all’U-Power Stadium di Monza facendo sempre affidamento ai suoi uomini migliori, e dunque Rafael Leao, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. Vanno verso un turno di riposo, invece, Olivier Giroud e Yunus Musah. Sono pronti Jovic e Bennacer a partire dal primo minuto.

Nonostante il recupero e il buon subentro contro il Rennes, Malick Thiaw dovrebbe ancora partire dalla panchina, a favore della titolarità di Simon Kjaer. Come invece da pronostico, salterà la gara Davide Calabria, ancora alle prese con l’infortunio all’adduttore ma che non dovrebbe tardare a rientrare la prossima settimana. Quanto al Monza, si è scoperta un’assenza pesante nelle ultime ore. Palladino dovrà fare a meno di un titolarissimo.

Monza senza il centrocampista contro il Milan

Raffaele Palladino ha presentato come di consueto il match di domani sera in conferenza stampa. Grande motivazione nelle parole del tecnico dei brianzoli, che ha fatto degli annunci importanti sulle assenze nella sua formazione. Palladino ha detto a chiare lettere che domani non ci saranno Vignato e Popovic. Il primo è ancora alle prese con un problema agli adduttori; il secondo vicinissimo al Milan nel mercato invernale, non è ancora ritenuto pronto per giocare.

Ma l’assenza più pesante fa riferimento al centrocampista esterno, ovvero Patrick Ciurria, uno che è considerato un titolare da Raffaele Palladino. Lo stesso allenatore ha annunciato in conferenza stampa la sua assenza. Ciurria è ancora alle prese con una brutta infiammazione al ginocchio che non è riuscito a smaltire in tempo per match contro il Milan di domani sera. Per lui è prevista un’altra settimana di stop.

Chi al suo posto? Potrebbe agire sulla destra del campo Danilo D’Ambrosio, il quale ha saltato anche lui l’ultima sfida contro l’Hellas Verona per un’influenza adesso smaltita. Ma date le gerarchie di Palladino, Ciurria potrebbe essere sostituto dal portoghese Pedro Pereira, considerato una riserva in quella zona di campo.