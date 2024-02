Nuovo ingaggio per Massara: pioggia di soldi per l’ex Milan

Frederic Massara sembra pronto a ripartire con un nuovo progetto tecnico da direttore sportivo, dopo l’allontanamento dal Milan.

C’era una volta il Milan che costruiva, acquistava e gestiva la propria rosa sotto l’egida esperta di Paolo Maldini e Frederic Massara. Ovvero i due dirigenti scelti dalla precedente proprietà Elliott Management, che furono in grado di costruire una rosa competitiva e giovane, tanto da vincere lo Scudetto 2022.

Un progetto frenato definitivamente all’alba della scorsa estate, quando il patron Gerry Cardinale decise di cambiare repentinamente la struttura dirigenziale. Via sia Maldini che Massara, allontanati in tronco nonostante un accordo fino al 30 giugno 2024 e la ripartenza del Milan basata su un piano nuovo e distaccato dalle idee del recente passato.

Se Paolo Maldini non ha ancora deciso cosa fare in futuro, scottato dall’esonero da direttore dell’area tecnica milanista e non così propenso ad accettare proposte di altri club, Ricky Massara aspetta invece l’offerta giusta. Il direttore sportivo piemontese potrebbe presto dire sì ad un progetto estero che lo coinvolgerebbe da subito.

Ricca proposta per Massara: i dettagli

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, Massara sarebbe stato recentemente contattato da uno dei più ricchi e prestigiosi club dell’Arabia Saudita. Un campionato in netta ascesa, proprio grazie ai molteplici investimenti dei proprietari e della famiglia reale, che vuole fare del calcio arabo un’eccellenza internazionale.

L’offerta è arrivata dall’Al-Ahli, club della città di Gedda che ha già al suo interno diversi calciatori prestigiosi. In estate i sauditi hanno acquistato elementi come Firmino, Mahrez, Ibanez ma soprattutto l’ex rossonero Franck Kessie, che lavorò già al Milan con Massara fino all’estate 2022. L’ex D.S. milanista avrebbe la possibilità di svolgere in Arabia lo stesso ruolo, con l’intento di acquistare altri campioni occidentali e poter usufruire di budget davvero mostruosi rispetto a quelli avuti a disposizione nel Milan.

In tempi recenti per Massara si era parlato anche di interessi di Napoli e Roma, ma occhio alla maxi-offerta saudita che potrebbe strappare il sì del direttore sportivo ed ex calciatore italiano. Va ricordato che quest’ultimo è ancora sotto contratto con il Milan fino al termine di questa stagione, dunque dovrebbe o trattare la buonuscita dal club rossonero o accasarsi in un’altra realtà solo dalla prossima estate.

Oltre a Massara, l’Al-Ahli vuole strappare dalla Serie A anche un altro dirigente: Lee Congerton, ovvero il Responsabile per Sviluppo Internazionale dell’Area Sport dell’Atalanta.