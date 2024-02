“Pioli me lo tengo stretto”: l’annuncio del dirigente legato al Milan

Le dichiarazioni del dirigente, che conosce bene il Milan, e che non ha dubbi in merito al futuro di Stefano Pioli. Il Diavolo deve andare avanti con lui

E’ tornato il sereno in casa Milan. La vittoria per 3 a 0 contro il Rennes ha confermato l’ottimo momento di forma della squadra di Stefano Pioli. Il 2024 è stato fin qui praticamente perfetto e la panchina del tecnico di Parma non è più così in bilico, in vista della prossima stagione, come poteva apparire qualche settimana fa.

D’altronde la crescita del Milan, nonostante le mille difficoltà , è sotto gli occhi di tutti e non si può far finta di non vederla. Sono così arrivate le dichiarazioni di Furlani, Ibrahimovic e del presidente Scaroni. Dichiarazioni di stima nei confronti di Stefano Pioli, che portano a guardare al futuro con estrema serenità .

La permanenza del mister non è ancora certa, ma ora ha sicuramente più possibilità rispetto al passato. Sono sempre più, in questi giorni, le prese di posizione nei confronti di Stefano Pioli. Anche un dirigente navigato, che conosce molto bene il Milan, come Ariedo Braida si schiera al fianco del tecnico di Parma: “A me Pioli piace e me lo tengo stretto – afferma ai microfoni di Tuttosport, in edicola stamani -. Dove le cose funzionano, significa che c’è continuità a livello dirigenziale e in panchina. Dove si cambia spesso invece le cose vanno male. A volte ci sono delle eccezioni e vanno trovate nuove soluzioni, però in questo caso Pioli sta dimostrando di valere e di essere un bravo allenatore. Io andrei avanti con lui”.

Milan, Braida vota Di Gregorio

Pioli ancora sulla panchina del Milan, dunque, per Ariedo Braida, che ha cambiato idea rispetto a qualche settimana fa:

“Due mesi fa avevo criticato duramente il Milan, perché lo vedevo non convincente in tante situazioni. Adesso è cresciuto e sta ritornando a un livello importante, da Milan. Nelle ultime settimane la squadra è maturata parecchio: ora gioca più sicura, copre bene spazi e campo. Spero possa competere ai massimi livelli. Può conquistare l’Europa League? Il Milan può sicuramente dire la sua per vincere la manifestazione. Deve puntare ad alzare la Coppa”

Un’ultima battuta su Di Gregorio, osservato speciale della Roma, ma soprattutto del Milan, in caso di addio di Mike Maignan: “E’ davvero forte, è un portiere bravo e di grandissimo rendimento, tra i migliori in Italia. Non mi sorprende affatto che abbia captato le attenzioni di società di alto livello”.