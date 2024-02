Probabili formazioni Monza-Milan, sorpresa in attacco: nuovo tridente

Come cambia la formazione del Milan domani sera contro il Monza, nel posticipo della 25.a giornata del campionato di Serie A.

La vittoria con il Rennes ha confermato il buon momento stagionale del Milan, che ha avuto un approccio molto positivo in Europa League, contro un avversario comunque sulla carta ostico. Ora non c’è possibilità di distrarsi, visto che domani sera i rossoneri sfidano il Monza nel derby lombardo.

Una gara insidiosa quanto importante, visto che il Milan vuole cercare di superare la Juventus al secondo posto della classifica di Serie A, cercando persino di dare qualche noia all’Inter capolista. Insomma, il discorso campionato è tutt’altro che archiviato per la squadra di Stefano Pioli.

Il tecnico emiliano intanto ha previsto qualche cambio in vista del match dell’U-Power Stadium, visto che si svolgerà proprio nel bel mezzo della doppia gara di coppa. Sono previsti almeno 4-5 variazioni da parte del Milan rispetto alle precedenti gare, con novità piuttosto importanti soprattutto in attacco.

Le probabili formazioni di Monza-Milan

Come riferito dal giornalista Matteo Moretto, molto addentro alle notizie in arrivo da Milanello, Pioli starebbe pensando dunque di rivoluzionare in particolare il tridente offensivo. La notizia è lo schieramento dal 1′ minuto di Noah Okafor e di Luka Jovic, con lo svizzero che non andrà a rimpiazzare Rafa Leao, come prevedibile, bensì Christian Pulisic bisognoso di un turno di riposo.

Un trio d’attacco inedito, con Okafor largo presumibilmente a destra, Leao sempre a sinistra e Jovic al posto di Giroud come riferimento offensivo. Pioli cercherà con le qualità e la rapidità di questi tre giocatori di mettere subito la freccia e mandare in crisi la retroguardia del Monza.

Altro cambio di formazione in difesa: torna finalmente da titolare Malick Thiaw, che dovrebbe prendere il posto dell’acciaccato Simon Kjaer. Per il tedesco si tratta di un ritorno importante, visto che non scendeva in campo dal 1′ da Milan-Borussia Dortmund di Champions League, di circa due mesi e mezzo fa.

Infine tornerà in campo anche Yacine Adli, partito dalla panchina giovedì sera contro il Rennes. Al suo fianco dovrebbe agire l’ormai prontissimo Ismael Bennacer, mentre partirà dalla panchina Tijjani Reijnders, che non è al top della forma e dunque Pioli per non rischiare sembra propenso a non rischiarlo.

Ecco la probabile formazione del Milan per la trasferta di Monza (calcio d’inizio ore 20:45):

(4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, T. Hernandez; Bennacer, Adli; Okafor, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.