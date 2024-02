“Tornerò in Italia. Il Milan…”: De Zerbi fa sognare i tifosi

Roberto De Zerbi ha stupito tutti con una intervista ai microfoni di Sky Sports UK. L’allenatore è venuto allo scoperto. Parole cruciali sul suo futuro.

Roberto De Zerbi rappresenta il sogno per la panchina di qualsiasi tifoseria italiana. L’ex Sassuolo ha dimostrato soprattuto in Inghilterra, al Brighton, di essere un allenatore dalle capacità immense. La sua filosofia di calcio è stimata in tutto il mondo, anche dal migliore di tutti, Pep Guardiola, che gli riserva spesso grandi elogi e parole di ammirazione. Che De Zerbi potesse ambire ad essere un top club lo aveva dimostrato già al Sassuolo e in Serie A.

Quelle di adesso, alla guida del Brighton, non possono che essere delle enormi conferme. E con un valzer delle panchine che si prevede caldissimo in estate, tanti grandi club stanno pensando a De Zerbi. Dal Liverpool che si prepara a salutare Jurgen Klopp, ma anche Chelsea, Bayern Monaco, e infine, la pista più calda Barcellona. Sì, secondo le più accreditate indiscrezioni spagnole, Joan Laporta ha scelto De Zerbi come perfetto sostituto di Xavi Hernandez.

Lo spagnolo ha annunciato le dimissioni per giugno, e il Barcellona dopo vari sondaggi non ha dubbi che sia l’italiano il profilo perfetto per la panchina. I suoi principi di gioco si sposano perfettamente con le idee dei blaugrana, e il Presidente Laporta proverà ad intavolare il tutto con anticipo. Ma attenzione, perché di recente si è esposto sul suo futuro De Zerbi in persona. Dichiarazioni pazzesche sul Milan.

De Zerbi, un messaggio speciale al Milan

Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK rilasciando una intervista cruciale sul suo futuro. L’allenatore ex Sassuolo ha innanzitutto fatto un’ammissione importante. “So che ci sono alcuni grandi club che mi vogliono, ne sono orgoglioso. Però sono concentrato sul Brighton, voglio dare il massimo e competere al meglio per dare soddisfazioni a questo club. Poi, non ci saranno problemi a lavorare in un’altra grande squadra nella mia carriera, per poter vincere Premier, Serie A o Bundesliga. Ma non conosco i tempi precisi”.

Dunque, De Zerbi non ha escluso alcuna possibilità per il suo futuro. Sicuro però che si tratterà di una grande squadra. In Italia? È un suo desiderio come ha confermato: “Amo l’Italia e il calcio italiano. Uno dei miei obiettivi è tornare ad allenare in Italia, ma non so quando accadrà. Adesso sto bene in Premier League e al Brighton, non posso che ringraziarli”.

Inutile dire quanto De Zerbi piaccia alla tifoseria del Milan per la prossima panchina. Con Pioli pronosticato all’addio a giugno, l’ex Sassuolo è probabilmente il sogno più grande di tutti i sostenitori rossoneri. E attenzione, perché il sorteggio degli ottavi di Europa League potrebbe riservare uno scontro magnifico tra il Milan e il Brighton in caso di passaggio del turno dei rossoneri. Cosa ne pensa De Zerbi? Parole bellissime le sue al riguardo, e che accendono un velo di speranza per la panchina?

“Incontrare il Milan? Non è un club normale per me, sono cresciuto in quella società. Per la mia vita sarò riconoscente al Milan. Ci sono due tre club in Europa League, ma vedremo il sorteggio” ha concluso mister De Zerbi.