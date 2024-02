Xavi-Milan, il retroscena: “C’era l’offerta, ma…”

L’attuale allenatore del Barcellona, che in Spagna hanno indicato tra i candidati per il post Pioli, ha fatto un rivelazione che riguarda i rossoneri.

Xavi ha annunciato che lascerà la panchina blaugrana al termine della stagione e c’è grande curiosità di vedere chi sarà il suo sostituto. Diversi i nomi fatti, con Hansi Flick che viene dato da molti come favorito. Da capire anche quale sarà il futuro dell’ex centrocampista.

Essere arrivato a guidare la squadra in cui ha militato per la maggior parte della sua carriera da calciatore è stato la realizzazione di un sogno. A maggior ragione considerando che ha anche vinto la Liga 2022/2023, trionfo arrivato dopo aver conquistato anche la Supercoppa di Spagna 2023 nella finalissima contro gli storici rivali del Real Madrid. Questa stagione è sotto le aspettative: in campionato sono 10 i punti di distanza dai blancos, che hanno anche inflitto al Barça un cocente 4-1 in finale di Supercoppa. Inoltre, c’è stata l’eliminazione in Coppa del Re per mano dell’Athletic Bilbao.

Xavi al Milan: la rivelazione dell’allenatore del Barcellona

Nei giorni scorsi una fonte spagnola ha accostato Xavi alla panchina del Milan, dove la permanenza di Stefano Pioli non è sicura. Al momento, non sembra esserci nulla di concreto. Il tecnico emiliano sembra godere della fiducia della dirigenza rossonera, che vuole prendersi ancora del tempo prima di decidere se continuare con lui anche nella prossima stagione.

Vedremo se Xavi in futuro potrà davvero approdare al Milan. La cosa certa è che in passato ha avuto questa possibilità e ne ha parlato in conferenza stampa: “Fin da piccolo sono stato tifoso del Barcellona e gli ho sempre dato priorità. Recentemente ho perso dei soldi per poter allenare qui. Quando avevo 18 anni il Milan mi fece un’offerta e io non l’ho ascoltata. Sono sempre stato così, perché mi sentivo così. Ho già detto al presidente che potranno utilizzare i soldi del mio ultimo anno di contratto per l’allenatore che mi sostituirà. Ho fatto molti gesti da culé“.

Il 44enne nato a Terrassa era finito nel mirino del Milan quando era un giovane centrocampista in rampa di lancio, però ha preferito rimanere fedele al Barcellona. Una scelta di cuore che lo ha portato poi a vincere tutto con la maglia blaugrana, indossando anche la fascia da capitano. Ha chiuso la carriera dal calciatore in Qatar con l’Al Sadd, dove ha anche iniziato ad allenare (e a vincere) prima della chiamata del Barça. Vedremo cosa gli riserverà il futuro, intanto c’è una stagione da concludere nel migliore dei modi possibili. I blaugrana sono agli Ottavi di Champions League e sfideranno il Napoli, proveranno a superare questo ostacolo e ad andare fino in fondo.