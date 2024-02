Caos calendari, attacco durissimo: “La Serie A ci ha fatto un’imboscata”

Parole durissime contro la Lega di Serie A dell’allenatore italiano. Le sue dichiarazioni sono destinate a far discutere non poco

Il calendario di Serie A, con i suoi posticipi e con i suoi anticipi, continua a far discutere. Il Milan in questa stagione non è certo stata fortunata e il culmine si è toccato quando lo scorso 7 ottobre, il Diavolo fu chiamato a giocare di sabato, dopo aver disputato la sfida di Champions League in trasferita, contro il Borussia Dortmund, mercoledì 4 ottobre.

E’ evidente e sotto gli occhi di tutti che Genoa-Milan al Marassi si sarebbe potuto giocare tranquillamente di domenica, considerando che poi ci sarebbero state le gare delle nazionali e non avrebbe creato alcun problema al Grifone. Ci saranno stati, chiaramente, dei motivi televisivi dietro a tale scelte. Ora i tifosi del Diavolo si staranno chiedendo perché il Milan non gioca di lunedì andando in campo in Europa League di giovedì:

“E’ stato proposto lo slittamento di Monza-Milan al lunedì ma la risposta (condivisibile) di Pioli (via Ibrahimovic e Scaroni) fu «meglio domenica sera a Monza». Lo slittamento può servire nella settimana libera dalle coppe, è evidente”. Scrive Franco Ordine, oggi su Il Giornale, che fa chiarezza in merito a tale possibilità.

E’ dunque evidente che il Diavolo preferirebbe giocare di lunedì Milan-Atalanta, 26esimo turno di campionato, ma così non sarà perché il mercoledì successivo è in programma il recupero dei bergamaschi contro l’Inter, che ha tanto fatto arrabbiare Gasperini. E’ curioso, però, che la sfida tra Inzaghi e i bergamaschi non sia stata recuperata prima, visto che le possibilità non mancavano.

Calendario Serie A, anomalie e rabbia

Sarà certamente solo un caso. Anomalie di un calendario, che fa arrabbiare anche Maurizio Sarri, che prima della sfida della sua Lazio contro il Bologna, non ha usato troppi giri di parole per esprimere la propria contrarietà:

“Ringraziamo sentitamente la Lega per averci teso un’altra imboscata perché ci hanno fatto fare due partite alle 12:30, una dopo il derby infrasettimanale e una dopo una partita di Champions League”. Parole targate Maurizio Sarri, rilasciate ai microfoni di Sky Sport, che chiaramente faranno discutere. La squadra biancoceleste, impegnata nella lotta ad un piazzamento in Champions, è reduce dall’importante successo contro il Bayern Monaco, mercoledì scorso all’Olimpico. Nulla di così trascendentale dunque rispetto a quanto vissuto dal Milan, lo scorso ottobre, come raccontato sopra.