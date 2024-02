Daniel Maldini contro il suo Milan: “Un’emozione speciale, tornare sarebbe il massimo”

Il Milan è concentrato sul presente e sugli obiettivi di questa stagione in corso, ma allo stesso tempo lavora anche in chiave futura per la crescita, come assicurato anche da Gerry Cardinale. Il club rossonero punta a migliorarsi in prospettiva per rimanere costantemente ai vertici.

Per farlo serve guardare in prospettiva e il Diavolo, da questo punto di vista, non ha grandi problemi perché dispone di tantissimi giovani di talento, sia in primavera che in prestito nei vari club. Tra questi c’è sicuramente Daniel Maldini, che attualmente è in prestito al Monza. Il figlio di Paolo, dopo l’esperienza dell’anno scorso allo Spezia, in estate si era trasferito ad Empoli, ma con il club toscano non è mai scoccata la scintilla.

In inverno allora il classe 2001 si è quindi trasferito al Monza, sempre a titolo temporaneo, con il ds dei brianzoli, Adriano Galliani, che ha deciso di puntare su di lui. Stasera Daniel affronterà il suo Milan e ne ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera. “Incontrare il Milan sarà sempre un’emozione speciale. – ha esordito – Non potrà mai essere una gara come le altre. Il mio sogno non è cambiato: tornare a Milanello da protagonista”.

Daniel rivela: “A Empoli situazione complicata”

Il giovane trequartista si è focalizzato su tanti temi nel corso dell’intervista e tra questi anche la trattativa lampo che lo ha portato in biancorosso il mese scorso.

Queste le sue parole a riguardo: “Se ne parlava da tempo. I colloqui sono stati velocissimi. Alle 14 mi hanno prospettato la possibilità, alle 18 ero già a Milano. Appena ho sentito la voglia di Galliani di puntare su di me, mi sono sentito a casa. Poi a Empoli avevo una situazione complicata, quindi è stato semplice optare per questa soluzione. La presenza di Galliani ha facilitato le cose, ma ho anche ritenuto che fosse la decisione migliore sul piano tecnico“.

Daniel si è poi soffermato su un possibile ritorno in rossonero: “Tornare sarebbe il massimo. Devo stare bene e giocare qui, poi vediamo a fine stagione. Pioli in questi mesi non lo hai sentito. Ho visto pochi giorni fa Leao, Theo e Giroud, e sento spesso gli italiani”. Infine un commento sull’addio di papà Paolo al Milan: “Sono cose che succedono. Nel lavoro capita che i rapporti finiscano, ma non mi faccia dire altro“.