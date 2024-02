Highlights Monza-Milan, la sintesi della partita di Serie A (Video)

La cronaca con gli highlights di Monza-Milan, match della 25.a giornata di Serie A disputato domenica 18 Febbraio

C’è una sorpresa nel Milan ospite del Monza all’U-Power Stadium. Nel turnover di Pioli rientra anche Leao. Attacco dunque stravolto con Jovic, Okafor e Chukwueze. In difesa rientra Thiaw titolare.

Buon inizio del Milan che si procura la prima occasione da gol in avvio con un tiro pericoloso di Hernandez deviato in angolo. Segue una lunga fase di equilibrio dove non succede nulla. Palleggio sterile per entrambe le squadre che si annullano a vicenda. Bisogna attendere il 31′ per un’altra occasione. Se la procura il Monza grazie a uno splendido colpo di testa in torsione che scheggia l’incrocio dei pali.

Al 38′ la partita si interrompe per 6 minuti a causa dello scontro Di Gregorio e Carboni sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Stordito dal colpo in testa, il portiere del Monza lascia in campo, sostituito da Sorrentino. Sul suo rinvio parte l’azione con cui i padroni di casa si procura il calcio di rigore al 44′. Disastro Thiaw che frana su Mota. Penalty inevitabile e Pessina spiazza Maignan.

Otto i minuti di recupero. Il Milan si procura subito l’opportunità per pareggiare ma il tiro di Jovic servito di testa da Loftus Cheek si infrange sulla schiena di Izzo. Al 52′, il Milan si fa trovare impreparato sulla ripartenza del Monza, Colpani supera Thiaw e serve a Mota l’assist che il portoghese manda in rete con una conclusione a giro imparabile per Maignan. Un disastro per i rossoneri che vanno all’intervallo sotto 0-2.

Il secondo tempo

A inizio ripresa manda in campo Leao, Pulisic e Reijnders al posto di Okafor, Chukwueze e Adli. Ci pensa però Jovic a complicare tutto. Fallo di reazione del serbo su Izzo e Var che sanziona il rosso per il serbo. Milan in dieci con Pioli che manda in campo Giroud per Bennacer per giocarsi il tutto per tutto.

In inferiorità numerica, i rossoneri si prendono la partita. Al 64′, il Milan accorcia le distanze. Sulla spizzata di Pulisic, Giroud trova la deviazione vincente da distanza ravvicinata e riapre la contesa.

Il Monza tiene palla ma non incide e il Milan continua a crederci. Pulisic è una spina nel fianco sulla destra e tiene in apprensione la difesa brianzola. Al 78′, Loftus Cheek schiaccia di testa troppo centralmente di testa da posizione favorevole. Il Monza torna a rendersi pericoloso con Pereira e Colombo prima dell’88’ quando Pulisic con uno splendido tiro all’incrocio trova il bellissimo gol del 2-2.

Il pareggio del Milan è un’illusione. Nel finale arriva una doppia beffa, prima Bondo al 90′ batte Maignan con un tiro imparabile all’incrocio poi nel recupero l’ex Colombo la chiude. Cinque minuti folli che costano al Milan il 4-2 e una sconfitta che era diventata evitabile.

Nessun sorpasso alla Juve e serie positiva che si interrompe dopo 9 partite. Sette i punti di distanza dal quinto posto ora occupato dal Bologna mentre l’illusione di insidiare la vetta dell’Inter stasera è definitivamente tramontata.