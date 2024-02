Milan, annuncio in diretta: “Conte al posto di Pioli e addio a Leao”

Annuncio particolare durante la trasmissione da parte dell’ex calciatore. Focus sulla panchina del Milan e sul futuro di Rafael Leao. Di seguito le sue parole.

In poche settimane c’è stato un netto stravolgimento. Se Stefano Pioli era dato sicuramente via dal Milan a giugno, tutto è cambiato grazie ai risultati della squadra in questo 2024. Sì, perché il Diavolo non ha mai perso nel nuovo anno, mantenendo un rendimento costante e di poco inferiore a quello dell’Inter capolista. Solo vittorie e un pareggio. E l’ultimo successo in Europa League ha mandato fuori di testa i tifosi.

Contro il Rennes, il Milan ha fatto la voce grossa a San Siro dominando in toto e non soltanto nel risultato (3-0). Fatti che hanno condotto i media a rivalutare la posizione di Stefano Pioli. Si è parlato tantissimo di Antonio Conte o Thiago Motta per sostituire l’allenatore emiliano. Ma la verità, almeno quella attuale, è che Pioli è ben saldo in panchina e in prospettiva futura la sua conferma è più che possibile.

La conferma del tecnico passerà certamente dai prossimi mesi di stagione, ma intanto c’è chi continua a pensare ad un possibile sostituto. L’ex calciatore ha fatto un’analisi importante nel corso della trasmissione.

“Pioli merita la conferma”

Ai microfoni di Tv Play ha parlato Stefano Mauri, ex calciatore della Lazio, con precisione centrocampista. Mauri è stato chiamato a parlare di Milan e in primis della posizione di Stefano Pioli. La sua idea è chiara, almeno dalle prime battute. “Dal Milan si pretende molto, è una squadra abituata a vincere in Italia e anche in Europa. L’Inter quest’anno è nettamente più forte di tutte le altre, ma ai rossoneri si chiede comunque di lottare. Il futuro degli allenatori dipende dai risultati, ma non c’è mai un equilibrio da questo punto di vista. Quest’anno Pioli sta facendo bene, e porterà i rossoneri in Champions League e credo che possa essere confermato“ ha dichiarato l’ex.

Mauri, in seguito, ha ipotizzato l’addio di Pioli chiamando in causa un nome in particolare per sostituirlo: “Se il Milan manda via Pioli deve prendere un grande allenatore. uno come Conte ad esempio con il quale però il Milan dovrebbe rivoluzionare l’intero progetto tecnico”. Infine, l’ex calciatore non ha dubbi che sarà fatta una cessione di lusso in estate dal Milan. Chi? Di seguito le sue parole in merito:

“Il Milan venderà un giocatore importante come accaduto anche la scorsa estate e se c’è un giocatore facile da cedere e sostituire è proprio Rafael Leao. Pioli ha saputo cucirgli il vestito giusto, non gli ha affidato compiti difensivi e lui i campo fa un po’ quello che vuole“.