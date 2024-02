Milan-Conte: “Percorso già intrapreso”

Dichiarazioni importanti da parte del giornalista sul futuro della panchina del Milan. Focus su Antonio Conte e il suo possibile sbarco a Milanello.

Sono implacabili le voci e le indiscrezioni sul futuro della panchina del Milan. C’è da dire che nel recente periodo la posizione di Stefano Pioli, e dunque la sua possibile conferma, si è rinforzata in virtù degli ottimi risultati conquistati dal Diavolo. D’altronde sono i numeri a parlare e a dire che nel 2024 il Milan non ha mai perso una gara. Solo vittorie ed un pareggio per la formazione rossonera.

Pioli pare stia facendo il massimo per conquistarsi la conferma almeno per un’altra stagione. Anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2025, e lui vorrebbe onorare l’incarico portandolo quantomeno a termine. Inutile dire che tutto dipenderà dai prossimi mesi e risultati del Milan. Secondo molti, la conferma dell’emiliano passa dall’Europa League e dal quarto posto.

Nonostante ciò non smettono di circolare le indiscrezioni che vedono comunque un nuovo allenatore sulla panchina rossonera a giugno. Il nome di Antonio Conte, soprattutto, viene dato da molti come il sicuro nuovo allenatore del Milan. Un’ulteriore cruciale conferma ci arriva da TuttoMercatoWeb.

Milan, Conte in panchina? La trattativa è iniziata

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha parlato il direttore del media in persona, Paolo De Paola. E interrogato sul prossimo valzer delle panchine ha detto con una certa convinzione che Antonio Conte e il Milan hanno già intrapreso il percorso per congiungersi a giugno. Stesso discorso, a detta del giornalista, sta facendo la Juventus con Thiago Motta, l’altro allenatore accostato anche al Milan con insistenza. Dunque, secondo De Paola, al momento tutto fa dire che Conte andrà al Milan e Motta alla Juve.

Ha usato queste parole per esprimere tale concetto: “Penso che Juve-Thiago Motta e Conte-Milan siano due percorsi già intrapresi. Vedremo le evoluzioni delle trattative, ma dipenderà molto dal finale di campionato delle due squadre. Mi pare più definito il destino di Pioli, ma anche Allegri resta sempre lì in bilico”. De Paola non è il primo ad affermare che il Milan abbia già intrapreso i primi colloqui con Antonio Conte per la prossima panchina rossonera.

Altre fonti, va ricordato, hanno affermato che le parti sono in contatto da tempo e che sono pronte a trovare l’accordo per il mese di aprile. Ma tutto dipenderà, come sottolineato dal direttore di TMW, da come il Milan affronterà questi ultimi mesi di stagione con Pioli in panchina.