Milan sconfitto a Monza, niente aggancio al 2° posto: la classifica aggiornata

Il Milan perde una partita importante contro il Monza che complica la scalata alla classifica dei rossoneri, che non approfittano della situazione.

Un brutto k.o. quello del Milan, che nel derby lombardo contro il Monza paga forse l’eccessivo turnover ed il nervosismo. I brianzoli hanno battuto per la prima volta nella storia i rossoneri con un 4-2 rocambolesco. Non è servita a nulla la rimonta (in inferiorità numerica) della squadra di Pioli, punita poi nel finale.

La sconfitta è ricca di rammarico, visto che il Milan non riesce ad agganciare il secondo posto. I rossoneri non hanno approfittato del pareggio della Juventus sul campo del Verona: con una vittoria Leao e compagni avrebbero superato i rivali bianconeri, che restano invece a +2 in classifica. Mentre l’Inter capolista, vincente contro la Salernitana venerdì sera, salgono a +11 con una partita in meno.

52 i punti conquistati dal Milan fino a questo momento e quinta sconfitta stagionale. La prossima gara di campionato, quella interna contro l’Atalanta, servirà per allontanare il rischio di riavvicinamento della squadra di Gasperini, che ad oggi ha 7 punti in meno ma anche una gara da recuperare.