Monza-Milan 4-2, pagelle e tabellino: Thiaw e Jovic disastrosi, si salva solo Pulisic

Disastro Milan all’U-Power Stadium. Il turnover di Pioli non paga e la squadra di Palladino ne approfitta. Follia di Jovic, Pulisic l’unico a salvarsi

Si interrompe la striscia positiva di risultati del Milan con una bruttissima sconfitta. A Monza, all’U-Power Stadium, ad avere la meglio è la squadra di Raffaele Palladino con il risultato di 4-2. Stefano Pioli sceglie un turnover in blocco ed è un disastro: Malick Thiaw, fuori per 74 giorni, è fra i peggiori perché lento e impacciato. Male Okafor, Adli e Jovic, che si fa anche espellere per una ingenuità.

I due clean sheet contro Napoli e Rennes sono stati solo un episodio. Il Milan subisce quattro gol contro una squadra che, prima di oggi, aveva il terzo peggior attacco della Serie A e con soli cinque gol segnati da dicembre ad ora. E quindi torna il grande tema: le difficoltà in fase difensiva e i tanti, troppi gol subiti. Un tema è anche la scelta di Pioli di cambiare tanti giocatori. Thiaw titolare dopo il lungo infortunio il peggiore in campo, autore di un errore gravissimo nell’occasione del rigore per il Monza; male anche Okafor e Chukwueze (qualche buono spunto e nulla più). Follia invece di Jovic, che si fa espellere per una manata ad un avversario. L’unico a salvarsi è Pulisic, che entra e cambia la partita con l’assist a Giroud e il gol del momentaneo 2-2. Pessimo l’ingresso di Leao, che non stava benissimo.

Le pagelle di Monza-Milan

MAIGNAN 4,5

FLORENZI 5 (Dall’83’ MUSAH 4)

THIAW 4

GABBIA 5,5

THEO HERNANDEZ 5

ADLI 4,5 (Dal 46′ REIJNDERS 5,5)

BENNACER 5 (Dal 54′ GIROUD 6,5)

CHUKWUEZE 5 (Dal 46′ PULISIC 6)

LOFTUS-CHEEK 5,5

OKAFOR 4,5 (Dal 46′ LEAO

JOVIC 4

Monza-Milan, il tabellino

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Carboni A.; Gagliardini, Pessina; Carboni V., Colpani, Mota; Djuric. A disp.: Gori, Sorrentino; Bettella, Caldirola, D’Ambrosio, Donati, Kyriakopoulos; Akpa-Akpro, Bondo, Machin, Pereira, Zerbin; Colombo, Maldini. All.: Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Hernández; Bennacer, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jović. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Jiménez, Kjær, Simić, Terracciano; Musah, Pulisic, Reijnders; Giroud, Leão. All.: Pioli.

Arbitro: Colombo

Marcatori: