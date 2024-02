Monza-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli fa turnover, out anche Leao

Le formazioni ufficiali di Monza-Milan, match valido per la 25esima giornata di Serie A e in programma stasera alle ore 20.45. Eccole di seguito.

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di Monza-Milan, sfida tutta lombarda e sempre dal sapore speciale. Entrambe le formazioni hanno forti motivazioni stasera, soprattutto i rossoneri di Stefano Pioli che vorrebbero approfittare del clamoroso pareggio della Juventus per prendersi il secondo posto in solitaria. Al momento, infatti, solo un punto separa il Diavolo dalla Vecchia Signora, la quale ha disputato ieri la sua 25esima giornata contro l’Hellas Verona (2-2).

Il Monza, dal suo canto, non vuole fare una brutta figura in casa, all’U-Power Stadium, e spera nell’impresa per conquistare i 3 punti e avvicinarsi al Torino, distante 6 lunghezze in classifica. Come annunciato da Raffaele Palladino in conferenza stampa non saranno della gara Popovic, Vignato e Ciurria; quest’ultima assenza davvero importante dato che si tratta di un titolare del centrocampo.

Quanto al Milan, sappiamo bene che mancherà Davide Calabria dopo l’infortunio all’adduttore rimediato nell’ultima di campionato contro il Napoli. Il terzino si aggiunge agli altri indisponibili Pobega, Tomori e Kalulu. Pioli avrà però a disposizione Malick Thiaw, pronosticato in settimana al posto da titolare al posto di Simon Kjaer. Si è anche parlato di un attacco rivoluzionato dal mister rossonero per affrontare stasera il Monza.

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali. Scopriamo dunque come Pioli e Palladino hanno scelto di affrontarsi.

Milan-Monza, le formazioni ufficiali

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marí, Carboni A.; Gagliardini, Pessina; Carboni V., Colpani, Mota; Đurić. A disp.: Gori, Sorrentino; Bettella, Caldirola, D’Ambrosio, Donati, Kyriakopoulos; Akpa-Akpro, Bondo, Machin, Pereira, Zerbin; Colombo, Maldini. All.: Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Hernández; Bennacer, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jović. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Jiménez, Kjær, Simić, Terracciano; Musah, Pulisic, Reijnders; Giroud, Leão. All.: Pioli.