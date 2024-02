Monza-Milan, streaming e diretta tv: Sky o Dazn, dove vederla oggi

Monza-Milan chiude il programma domenicale della 25.a giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vedere la partita dell’U-Power Stadium

Coincidenza assurda per Monza-Milan. Può capitare in varie edizioni del campionato di imbattersi in partite che si disputano alla stessa giornata rispetto alle stagioni passate. Poche volte però succede che uno stesso match si gioca nella stessa data come quello che lo preceduto.

Ebbene Monza-Milan si ritrovano all’U-Power Stadium esattamente un anno dopo il primo storico confronto in Serie A in casa del club brianzolo. Era sabato 18 febbraio 2023 quando i rossoneri, reduci dalla vittoria con il Tottenham in Champions, si imposero di misura sui padroni di casa con il gol decisivo di Messias nel primo tempo.

Come dodici mesi fa, anche stavolta – ed è una coincidenza ulteriore – il Milan affronta il Monza in grande fiducia dopo una vittoria europea, quella con il Rennes nell’andata dei sedicesimi di Europa League.

Diverso il momento di forma in campionato. Un anno fa, i rossoneri uscivano da una crisi terribile a Gennaio ora, invece, hanno inanellato 9 risultati utili consecutivi in Serie A dallo scorso 18 dicembre. Il decimo potrebbe servire al Milan per superare la Juve al secondo posto, ora a +2 dopo il pareggio di Verona (2-2).

Monza-Milan, dove vedere la partita

Come prevedibile, con il doppio impegno settimanale. Pioli opta per il turnover. Turno di riposto per Giroud e Pulisic, sostituiti da Jovic e Okafor che non gioca titolare da Cagliari-Milan dello scorso settembre. Leao e Loftus Cheek completano l’attacco. Fuori anche Kjaer, sostituito dal rientrante Thiaw. Adli si riprende il posto in mediana con Bennacer. Reijnders dovrebbe cominciare dalla panchina.

Monza-Milan è un’esclusiva di DAZN. Il match sarà visibile, in streaming, sull’applicazione dell’emittente e in diretta tv su Zona Dazn, visibile (come opzione aggiuntiva) alla posizione 214 del decoder Sky e di Tivusat. In telecronaca Pierluigi Pardo con Massimo Gobbi con Federica Zille inviata in campo.

Conosciamo già la programmazione delle prossime tre partite del Milan. Giovedì prossimo, alle 18.45, il match di ritorno con il Rennes sarà trasmesso su Sky Sport e, in streaming, su Dazn senza la diretta in chiaro su TV8. Domenica 25 febbraio, il Milan sarà in campo nuovamente alle 20.45 contro l’Atalanta a San Siro in diretta su Dazn e Zona Dazn.

Il Milan comincerà il mese di marzo con l’anticipo di venerdì 1 contro la Lazio all’Olimpico, anch’esso esclusiva di Dazn con concomitante diretta tv su Zona Dazn.