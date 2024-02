Napoli, Mazzarri verso l’esonero: niente Giampaolo, scelta a sorpresa

Il Napoli sembra pronto a cambiare nuovamente in panchina. Mazzarri in bilico, ma non sarà Marco Giampaolo il suo sostituto.

Non sembra finire proprio il momento di appannamento del Napoli. In pochi si sarebbero aspettati un percorso così tortuoso e complicato per i campioni d’Italia in carica, dopo la grande stagione disputata lo scorso anno culminata con il terzo meritatissimo Scudetto della storia.

Gli azzurri, dopo l’addio di Luciano Spalletti, non sono stati in grado di risollevarsi e continuare la loro storia positiva. Rudi Garcia, scelto dal presidente De Laurentiis per continuare il percorso, è stato esonerato dopo 12 giornate di campionato. Il ritorno di Walter Mazzarri, scelta quasi di cuore per la panchina, non sta però portando i frutti desiderati.

Il Napoli non ingrana, con Mazzarri ha ottenuto solo 4 vittorie in 12 partite e rischia di uscire definitivamente dalla corsa Champions. Il pareggio di sabato con il Genoa al ‘Maradona’ potrebbe costare il posto anche all’ex tecnico di Samp e Reggina. Al suo posto si è pensato anche al clamoroso ingaggio di Marco Giampaolo, ex Milan che è fuori dal calcio che conta da più di un anno.

Nome nuovo per il Napoli: avrà il doppio incarico

La candidatura di Giampaolo, tecnico che qualche anno fa fu molto vicino ad allenare i partenopei prima dell’arrivo di Sarri, sembra essere soltanto una boutade giornalistica. L’ex rossonero rischia di essere un altro salto nel vuoto da parte del Napoli, che sta puntando su altri profili.

La grande sorpresa arriva dall’indiscrezione del giornalista Matteo Moretto: il patron De Laurentiis, sempre più propenso a cambiare guida tecnica prima del match contro il Barcellona degli ottavi di Champions League, avrebbe preso contatti con un profilo a sorpresa. Ovvero con Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia.

Un personaggio che in realtà conosce molto bene la realtà Napoli, visto che è stato il vice di Maurizio Sarri durante la sua esperienza campana, oltre che lavorare nello staff tecnico di Spalletti nella stagione 2021-2022. Calzona ha ricevuto gli apprezzamenti di De Laurentiis e starebbe pensando di ricoprire il doppio incarico: c.t. della Slovacchia e allo stesso tempo allenatore ad interim del Napoli.

Nelle prossime ore si capirà quanto la candidatura di Calzona sia realistica oppure no. Il Napoli ha bisogno di accelerare i tempi per trovare una soluzione, visto che Mazzarri ha le ore contate e urge un profilo capace e pronto a prendere le redini di una squadra in difficoltà.