No alla Premier League, preferisce il Milan: l’allenatore attende l’offerta

Sembra che il Milan sia la prima scelta di questo allenatore, che preferirebbe guidare i rossoneri anziché una big di Premier.

Da settimane, o forse da mesi, si parla in casa Milan del futuro in bilico di Stefano Pioli. Nonostante prima Giorgio Furlani, poi Zlatan Ibrahimovic e di recente anche Gerry Cardinale abbiano confermato la fiducia e la stima per il tecnico emiliano, non è da escludere affatto che il Milan possa cambiare guida tecnica in estate.

Il contratto di mister Pioli è valido fino al giugno 2025, dunque secondo accordi dovrebbe restare in sella almeno per un altro anno e mezzo. Ma c’è chi considera a fine corsa ormai Pioli, dopo un periodo molto positivo, ma anche dopo le prime smagliature di un Milan che grazie a lui è tornato a vincere e giocare con continuità la Champions League.

Ecco perché molti media nazionali ed esteri già parlano dei papabili sostituti di Pioli sulla panchina rossonera. Si va dal sogno Antonio Conte, tecnico pluri-vincente che però è un po’ troppo pretenzioso per il progetto Milan attuale, fino alla tentazione Thiago Motta, rivelazione della Serie A con il Bologna. Ma di recente è stato accostato al Milan anche un altro nome.

Il Milan è la priorità: ha già detto no a due offerte

Matteo Moretto, giornalista della testata spagnola Relevo, ha svelato la scorsa settimana che il Milan starebbe monitorando da vicino anche Julen Lopetegui. Ovvero l’esperto allenatore iberico, che in carriera ha allenato squadre molto importanti come Siviglia, Real Madrid e persino la nazionale delle ‘Furie Rosse’.

Oggi senza occupazione, Lopetegui potrebbe essere una scelta in linea con il progetto tecnico del Milan. Un allenatore esperto, ma abile a lavorare sui giovani e sulla crescita corale, oltre che donare un gioco armonioso e offensivo alle proprie squadre. Inoltre le voci su Lopetegui vengono confermate dalle ultime indiscrezioni, che vedono l’allenatore basco aver rifiutato un paio di proposte estere.

Oltre al secco ‘no’ ad un’offerta dalla Saudi Pro League, Lopetegui avrebbe glissato anche su una tentazione dalla Premier League. Per lui si sarebbe trattato di un ritorno nel competitivo torneo inglese, dopo l’esperienza al Wolverhampton. Si parla di Crystal Palace interessato all’ex Real, che però ha detto di aspettare un progetto più interessante e consono alle sue capacità.

Il Milan potrebbe rappresentare la prima scelta per Lopetegui, che sa di avere la stima del club rossonero. Eppure ancora nulla è stato deciso dalle parti di via Aldo Rossi, sia per le tante candidature papabili, sia per il futuro ancora tutto da scrivere di Stefano Pioli.