Non solo Mbappé: dal Psg al Real Madrid, cambia tutto anche per Leao

Il Real Madrid saccheggia il Paris Saint Germain: dopo Mbappé in Spagna si trasferisce un altro tesserato ed il futuro di Leao cambia

Kylian Mbappé lascia il PSG a fine stagione: ormai da qualche giorno non si parla d’altro, da quando cioè l’attaccante francese avrebbe comunicato la sua decisione a Nasser Al-Khelaifi. Una sorta di segreto di Pulcinella, considerato come nelle scorse settimane l’attaccante aveva più volte rifiutato il rinnovo del contratto, attualmente in contratto nel prossimo giugno.

E così, a parametro zero, Mbappé potrà giocare a partire dalla prossima estate a Madrid, sponda Real. Da tempo Florentino Pérez corteggia il talento transalpino, destinato a diventare il nuovo, ennesimo, Galactico. I calciofili non vedono l’ora di ammirarlo con la maglia delle merengues indosso, mentre a Parigi non sono certo entusiasti di questo epilogo.

In primis il patron Nasser Al-Khelaifi che proprio non ha gradito questo addio della sua stella. Una partenza che mette in dubbio anche la permanenza di Luis Campos, il dirigente dei parigini dal 2022. Il suo operato in più di un’occasione ha scontentato il patron ed ora la partenza di Mbappé, il calciatore più rappresentativo del PSG, potrebbe anche essergli fatale.

Campos può salutare il PSG: cambia il destino di Leao

Non è un mistero, peraltro, che Campos sia corteggiato dal Real Madrid. Le meregues provarono già due stagioni fa a portare nella capitale spagnola il dirigente ex Monaco ma allora l’affare saltò. Chissà che invece durante la prossima estate non possa concretizzarsi questo trasferimento, con Campos che così seguirebbe l’attaccante francese.

Non è da escludere che nelle prossime settimane il Real Madrid possa partire all’assalto del dirigente. Una situazione, questa, che può cambiare anche il futuro di Rafa Leao. Molti i rumors che indicavano nell’esterno lusitano uno dei candidati principali per poter sostituire proprio Mbappé al Paris Saint Germain.

Un nome, quello del numero 10 del Milan, caldeggiato proprio da Campos, connazionale della stella rossonera. Con il probabile addio del dirigente, anche il club potrebbe decidere di puntare su altri profili, magari quel Victor Osimhen altro pallino finito nel mirino della dirigenza transalpina.

Leao ha una clausola di rescissione da 175 milioni di euro nel contratto con il Milan e non sono tanti i club che possono versare quella cifra nelle casse del club di via Aldo Rossi. Ed un PSG fuori da giochi perché concetrato su altri obiettivi, di certo aumenta le possibilità che Leao resti al Milan.