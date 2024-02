Come Brahim Diaz, ma non al Milan: la scelta di Ancelotti

Il giocatore potrebbe presto lasciare Madrid per intraprendere un percorso come quello di Brahim Diaz. Il Milan poteva essere un’opzione, ma adesso non più.

Brahim Diaz sta rappresentando una delle più belle rivelazioni del Real Madrid della stagiona attuale. Il folletto ex Milan ha avuto un exploit enorme, e sta dimostrando di essere eccome un calciatore da camiseta blanca. Giocate e gol pazzeschi hanno convinto Carlo Ancelotti a dargli sempre più fiducia, e il giocatore la sta ripagando alla grande. Un qualcosa che in pochi si sarebbero mai aspettati.

D’altronde, non sono mai state messe in dubbio le qualità di Brahim Diaz, ma prima di questa stagione si pensava fermamente che avesse dei limiti importanti. Gli ostacoli sembrano però adesso essere stati superati, e il tutto non può che rendere soddisfatto il Real Madrid e fare mangiare un po’ le mani al Milan e ai suoi tifosi. Ma il club rossonero stesso deve comunque essere fiero della crescita di Brahim, con la consapevolezza di aver contribuito enormemente a renderlo il calciatore che è oggi.

Soprattutto Stefano Pioli, non può che avere dei grandi meriti nella formazione dello spagnolo. Il Real Madrid ha acquistato Brahim Diaz nel 2019 dal Manchester City, tenendolo però nell’ombra, non ancora ritenuto pronto. Solo grazie al Milan, il folletto iberico ha potuto mettere in mostra le sue qualità e acquisire grande prestigio, seppur il suo rendimento non sia stato sempre continuo. Oggi, è considerato un 10 a Madrid. Un percorso di crescita straordinario il suo.

Il Real spera di poter avere lo stesso successo con un altro suo calciatore, grazie allo stesso percorso scelto per Brahim Diaz.

Real Madrid, lo aspettano nel 2025 da protagonista

Il Real Madrid sta riscontrando delle difficoltà con Arda Guler, il giovane e talentosissimo turco su cui c’era anche il Milan prima dell’acquisto. Il trequartista è passato in blancos la scorsa estate, e a 18 anni è stato pagato ben 20 milioni di euro dal Real. In realtà, la concorrenza su Guler era fortissima, ma alla fine è stato il Real molto bravo a strappare l’accordo al Fenerbahce, club allora proprietario del cartellino del ragazzo.

Da Guler ci si aspettava un exploit immediato in Spagna, ma al momento sta deludendo ogni aspettativa. Soprattutto gli infortuni stanno condizionando la sua resa. Ben 3 stop per guai fisici in questa stagione per Guler. Le presenze sono pochissime: 5 complessive in tutte le competizioni, per un totale di 92′ minuti giocati. Il Real Madrid è deluso ma sa che in prospettiva Arda Guler potrà essere protagonista nella sua squadra.

Per questo, non vuole perdere il controllo su di lui ma mandarlo in prestito per fargli trovare continuità e successo. Insomma, un percorso come quello di Brahim Diaz secondo elgoldigital.com. Dunque il Milan potrebbe essere la piazza giusta in cui lanciarsi per Guler? No, la fonte lo esclude. Sono tre i possibili club che potrebbero accogliere il 18enne turco in estate, tutti spagnoli. Si tratta di Real Sociedad, Las Palmas e Maiorca. Niente da fare per i rossoneri dunque, che non potranno avere l’occasione di svezzare un altro grande talento.