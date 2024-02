Conferme sul post-Pioli: “È lui uno dei candidati”

Per la panchina rossonera è stata ribadita la canditura di un tecnico straniero che non sembra molto apprezzato tra la tifoseria: ma ancora nulla è deciso.

Anche se Stefano Pioli sta continuando a incassare parole di fiducia da parte della dirigenza, non è ancora sicuro di essere alla guida del Milan anche nella prossima stagione. Il suo operato continua ad essere sotto osservazione e non è ancora il momento delle scelte definitive.

Tra i tifosi la maggioranza appare favorevole a un cambiamento, il ciclo con l’allenatore emiliano è considerato esaurito da molti. Non erano pochi a pensare che sarebbe stato opportuno cambiare già al termine della scorsa annata, ma la dirigenza ha preferito dare fiducia a Pioli e sperare che con un mercato fatto di tanti nuovi acquisti si sarebbe rivista la squadra che tra il 2020 e il 2022 ha espresso un ottimo calcio, vincendo anche uno Scudetto.

Solo occasionalmente si è visto un Milan davvero forte, il potenziale c’è ma per qualche ragione c’è difficoltà a esprimerlo. I tanti infortuni non hanno aiutato e rientrano nella sfera di responsabilità del tecnico e del suo staff. Chiudere in zona Champions League nella classifica della Serie A basterà per salvargli la panchina? Stando alle parole di Paolo Scaroni quello è l’obiettivo stagionale, quindi la conferma non stupirebbe.

Milan, uno spagnolo per sostituire Pioli? Altra conferma

Pioli ha un contratto che scade a giugno 2025 e percepisce uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti annui. Il fatto di doverlo “liquidare” non sarebbe un problema, visto che il bilancio societario naviga in buonissime acque. Si tratta di scegliere il nome giusto sul quale puntare nel caso di separazione a fine stagione. Ne stanno trapelando diversi, alcuni convincono e altri no.

Il giornalista sportivo Matteo Moretto nel suo intervento a TV Play ha nuovamente citato un tecnico che lui per prima aveva inserito nella lista dei papabili sostituti di Pioli: “Confermo la notizia: Lopetegui è un nome nella lista del Milan, poi vediamo se si fa. Lavora bene con i giovani, con i big data, ha esperienza. Capisco che non scaldi i tifosi che si aspettano Conte. Vedremo se usciranno altri nomi“.

Julen Lopetegui fa parte proprio di quei profili che non godono della fiducia della maggioranza dei tifosi. Ha fatto bene con le nazionali spagnole e ha vinto l’Europa League con il Siviglia, ma ha fallito malamente quando ha avuto la grande chance di guidare il Real Madrid. Non convince. Vedremo se sarà lui il prescelto in caso di addio di Pioli.