Costacurta contro Gabbia: “Non sei corretto”, gelo in studio a Sky (VIDEO)

Scontro tra Matteo Gabbia e Billy Costacurta a Sky nel post gara di Monza-Milan. Ecco cosa è successo ieri sera tra il difensore e l’opinionista

Una domenica sera da dimenticare per i colori rossoneri. Il Milan di Stefano Pioli è uscito sconfitto dalla sfida contro il Monza, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A.

Tante le problematiche in un match iniziato male e finito pure peggio: dalle scelte del tecnico di Parma, che ha deciso di affidarsi ad un turnover importante, agli errori dei singoli calciatori, passando a quelli dell’arbitro. Ma Monza-Milan si è giocato anche fuori dal campo, in un post gara che non è passato inosservato. Protagonisti di quanto vi stiamo per raccontare Billy Costacurta e Matteo Gabbia.

Sotto accusa finisce la partita horror di Malick Thiaw, che prima commette rigore e poi si fa saltare troppo facilmente a campo aperto da Colpani.

Gabbia, intervenendo ai microfoni Sky, prova a non focalizzarsi sull’errore del singolo: “Penso che ogni volta che si subisce gol, sia una responsabilità di squadra. Sminuire un calciatore in una situazione non è corretto, il calcio è un gioco di squadra e questa sera potevamo lavorare meglio di squadra”.

Monza-Monza, Costacurta contro Gabbia

Parole queste che non sono piaciute a Billy Costacurta, che ha alzato i toni della conversazione, riprendendo il difensore del Milan: “Non sono corretto perché dico che uno ha sbagliato? Non sarai corretto tu, perché è un tuo compagno di squadra. Ma se dico che in un gol ha sbagliato un giocatore, tu non puoi dire che non sono corretto. Io sono un analista, non devo difendere i tuoi compagni”, ha così tuonato Costacurta.

Gabbia con estrema calma e lucidità ha risposto in maniera pacata all’ex rossonero, spiegando un concetto già chiaro: “Stavo semplicemente dicendo che in quella situazione secondo me, in quel momento, penso sia riduttivo dire che Malick ha sbagliato tre volte, perché pure io potevo metterci una pezza”. Anche Beppe Bergomi, poi, ha provato a riportare la calma in studio, ma l’intervento di Costacurta ha chiaramente animato i social.

L’ex centrale del Diavolo è così finito sotto accusa e bersagliato dalle critiche per l’atteggiamento mostrato. I tifosi, invece, hanno particolarmente apprezzato l’intervento educato, pacato e chiaro di Matteo Gabbia.