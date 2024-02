Espulsione Jovic: “Premiata una furbata, complimenti!”

La reazione certamente non felice dell’ex attaccante del Milan e della Nazionale italiana dopo le decisioni dell’arbitro di Monza-Milan.

Una serata da dimenticare quella di domenica per il Milan. I rossoneri, dopo una lunga serie di risultati positivi tra campionato ed Europa League, sono tornati a cadere malamente. Il 4-2 subito in casa del Monza è figlio di errori individuali e di squadra, che annullano la possibilità di sorpassare la Juventus in classifica.

Uno degli episodi maggiormente discussi della serata è andato in scena ad inizio primo tempo. Ovvero quando l’arbitro Colombo, esordiente in A da pochi mesi, ha deciso di estrarre il cartellino rosso diretto a Luka Jovic. Una scelta improvvisa che ha lasciato il Milan in dieci uomini e dunque in netta difficoltà numerica.

Jovic è stato colto nell’atto di reagire, con una sbracciata evidente, alla marcatura molto ossessiva di Armando Izzo. Il centrale del Monza infatti ha tampinato a più riprese il numero 15 rossonero, evidentemente con l’intento di innervosirlo e mandarlo fuori giri. L’arbitro Colombo non ha avuto dubbi dopo la reazione di Jovic, allontanandolo dal campo.

Serena difende Jovic e condanna la scelta dell’arbitro

Tra i tanti commenti spuntati dopo la fine di Monza-Milan, soprattutto ad analizzare questo episodio da moviola, spicca quello dell’ex attaccante milanista Aldo Serena. L’ex opinionista Mediaset, che segue il Milan e le altre big italiane costantemente e le commenta sui social, ha voluto subito prendere le difese di Jovic.

Serena, sul proprio account X, ha analizzato così l’espulsione dell’attaccante rossonero, condannando piuttosto le reiterate marcature di Izzo e la decisione dell’arbitro Colombo: “Non ho mai sopportato e mi hanno sempre indisposto i difensori che tengono per la maglia, che spingono e poi accentuano e simulano una eventuale reazione. Jovic ha sbracciato per togliersi l’abbraccio di Izzo e lo ha sfiorato sul viso. Premiamo queste furbate, complimenti!”.

L’ex bomber dunque non è d’accordo affatto con la scelta di punire soltanto la reazione di Jovic, che certamente ha sbracciato e si è notato il suo nervosismo in diretta televisiva. Ma allo stesso tempo si chiede maggiore intransigenza verso i difensori, come Izzo in questo caso, che tendono ad usare le maniere forti per infastidire e innervosire gli avversari di turno.

Ora non resta che aspettare i provvedimenti del Giudice Sportivo e che tipo di sanzione destinerà a Luka Jovic. Ieri sera Luca Marelli, ex arbitro e responsabile della moviola di DAZN, ha parlato di addirittura due turni di stop per l’ex Fiorentina.