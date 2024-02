Ha già detto sì: niente da fare per Maldini

Salta questa opportunità per Paolo Maldini, che era stato contattato e cercato nelle ultime settimane. Ma non se ne farà nulla.

Dall’inizio della scorsa estate, il Milan non ha più una grande bandiera nei propri quadri dirigenziali. Certo, sono ancora presenti Franco Baresi e Daniele Massaro come brand ambassador del club, ma nelle sfere operative non è presente nessun ex calciatore rossonero.

Infatti Paolo Maldini è stato allontanato dalla proprietà RedBird Capital diversi mesi fa, con grande stupore di tutti. L’ex capitano del Milan ha lavorato molto bene come direttore dell’area tecnica, visto che sotto la sua gestione la squadra di Pioli è tornata a vincere lo Scudetto ed a partecipare alla fase finale di Champions League dopo anni di ristrettezze e delusioni.

Molto deluso dalla decisione di Gerry Cardinale di fare a meno dei suoi servizi e della sua esperienza, Maldini è attualmente fermo. Ha fatto intendere come non sia così propenso a rientrare nel calcio in generale, così come di non voler accettare proposte da altri club della Serie A. Ma qualche tentazione estera era giunta alle sue orecchie tempo addietro.

Maldini, sfuma l’ipotesi da dirigente in Premier League

Uno dei club che aveva seriamente pensato a Paolo Maldini per una sorta di rivoluzione all’interno del management è il Manchester United. La storica squadra inglese, che non riesce ad uscire da troppo tempo dal tunnel di delusioni e scarsi risultati, ha voglia di ripartire da figure nuove ma esperte.

La squadra di Ten Hag ha pensato dunque anche a Maldini, uomo di calcio al 100% e reduce dai successi come dirigente del Milan. Una figura molto lontana dall’ambiente United, ma che comunque conosce le dinamiche di questo sport e soprattutto si intende di calciatori come pochi. Però le ultime news in arrivo da oltre manica sembrano allontanare questa ipotesi.

Secondo l’aggiornamento del giornalista Fabrizio Romano, sempre molto informato sui fatti di calciomercato, il Manchester United avrebbe virato su un altro dirigente di grande esperienza. Con tutta probabilità sarà Dean Ashowrth a ricoprire il ruolo di direttore dell’area tecnica dei Red Devils a breve giro di posta.

L’attuale dirigente del Newcastle è stato scelto direttamente dalla proprietà INEOS, che gestisce le quote di maggioranza del Manchester, per rivoluzionare le strategie ed i progetti sportivi della grande decaduta di Premier League. Contatti sempre più forti e appuntamento la prossima settimana per sbloccare l’arrivo di Ashworth. Mentre Maldini attenderà altre occasioni.