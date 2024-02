Jovic espulso in Monza-Milan, possibile stangata: quante giornate di squalifica rischia

Potrebbe esserci una punizione “dura” per Jovic dopo il cartellino rosso rimediato nella partita persa all’U-Power Stadium.

Una serata di errori quella del Milan contro il Monza, vittorioso per 4-2. Uno degli errori più pesanti lo ha commesso Luka Jovic, che al 52′ è stato espulso.

In quel momento il risultato era di 2-0 per la squadra di Raffaele Palladino, quindi il suo sbaglio è stato pesante. I rossoneri sono comunque riusciti a rimontare, però nel finale sono crollati ed è arrivata una sconfitta molto sorprendente. Essere in inferiorità numerica non ha aiutato certamente.

Luka Jovic, quante giornate di squalifica?

L’ex attaccante di Eintracht Francoforte, Real Madrid e Fiorentina è stato espulso a causa di una sorta di schiaffo rifilato ad Armando Izzo, che poco prima lo aveva spinto. L’arbitro Colombo lo aveva inizialmente ammonito, poi dalla sala VAR lo hanno richiamato per l’on field review e la decisione sul cartellino è cambiata: da giallo a rosso. Probabilmente il serbo non voleva colpire sul volto il difensore del Monza, però non ha controllato la sua reazione e ha finito per commettere un grosso errore.

Luca Marelli, ex arbitro e commentatore tecnico-arbitrale per DAZN, ha spiegato che Jovic dovrebbe essere punito con almeno due giornate di squalifica dal Giudice Sportivo. Questo significherebbe saltare sia la prossima partita contro l’Atalanta sia quella successiva contro la Lazio. Una brutta tegola per Stefano Pioli, che anche grazie ai suoi gol ha fatto dei buoni risultati in questi mesi. Martedì arriverà il verdetto ufficiale. Potrebbero anche essere tre i turni di stop, visto che il suo comportamento viene considerato “condotta violenta” e il regolamento prevede proprio tre giornate come sanzione minima, salvo l’applicazione di eventuali circostanze attenuanti.

Importanti le parole di Matteo Gabbia a DAZN a proposito del suo compagno di squadra: “Luka deve stare calmo stasera, domani sicuramente chiederà scusa. Ha sbagliato, ma è un fantastico giocatore e una persona eccezionale. A tutti capita di sbagliare, a lui è successo stasera e dispiace sia a lui che a noi. Saremo sempre al suo fianco, è un nostro compagno e la cosa importante è che capisca di aver sbagliato. Sicuramente l’ha già capito e tornerà a darci una mano da professionista esemplare, come ha già fatto“. Dichiarazioni che a Jovic faranno piacere, senza dubbio.