Milan, addio a giugno: salta il rinnovo?

Molto difficile che possa arrivare il rinnovo di contratto per il calciatore. La sua avventura al Milan dovrebbe finire a fine giugno.

È ovviamente ancora presto per parlare di ciò che combinerà sul mercato estivo il Milan. Infatti molti dei piani per rinforzare e modificare la rosa passano dai risultati di questa stagione. Stesso discorso vale per la guida tecnica, ovvero se tenere Stefano Pioli in panchina oppure cambiarlo con un nuovo allenatore.

Ma in queste settimane si deciderà molto riguardo alla conferma ed alla permanenza di certi calciatori, in particolare coloro che sono in prestito o in scadenza di contratto. Due in particolare le situazioni da monitorare, entrambe riguardanti l’attacco: sia il centravanti titolare Olivier Giroud, sia la sua prima alternativa Luka Jovic sono in scadenza a giugno 2024.

Se ogni decisione riguardante il numero 9 francese è da posticiparsi alla prossima estate, dopo la fine del campionato, sembra invece delinearsi il destino di Jovic. L’attaccante di scorta, nonostante i buoni numeri finora prodotti in stagione, appare sempre più vicino all’addio dal Milan per fine contratto.

L’attaccante non verrà confermato: il Milan vuole cambiare

Va ricordato che l’acquisto di Luka Jovic, a costo zero dalla Fiorentina, è stato ufficializzato e definito nelle ultimissime ore della scorsa sessione di mercato estivo. Una volta che il Milan vide saltare il trasferimento di Mehdi Taremi dal Porto, si è dovuto fiondare su un nome last-minute come quello del serbo.

Ciò significa che Jovic non è mai stato considerato una prima scelta, anche se da subentrante è riuscito sempre a dare un buon contributo al Milan in questa stagione. Meno bene invece quando ha giocato da titolare, come ieri sera contro il Monza in una serata davvero storta, che ha forse definitivamente annullato le chance di Jovic di ottenere il rinnovo.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’espulsione di ieri sera di Jovic per manata a palla lontana ai danni di Armando Izzo potrebbe rappresentare la sintesi del suo destino rossonero. Il serbo, una volta estratto il cartellino rosso, è uscito dal campo senza neanche protestare, sconsolato e non reattivo. Un gesto sconsiderato che ha messo in forte difficoltà il Milan nel secondo tempo dell’U-Power Stadium.

Un rosso che ha “compromesso ogni possibilità di rimonta e diminuito le chance di rinnovo di Jovic” – come scritto dalla rosea. Un’attenuante in più per il Milan per virare con forza su un nuovo centravanti in vista della prossima stagione, priorità assoluta del mercato rossonero.