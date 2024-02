Milan “cattivissimo”: in Europa solo una squadra ha più espulsioni

Il Milan detiene un record in Italia ed in Europa non certo positivo. La squadra di Stefano Pioli ha un numero di espulsioni elevato.

La partita di ieri del Milan sul campo del Monza è stata fortemente condizionata sia da un primo tempo assolutamente negativo, con pochi guizzi offensivi e tantissimi errori della retroguardia, che hanno portato i rossoneri a subire due reti nei primi 45 minuti. Ma anche da un episodio arbitrale che ha sconvolto il proseguo del match.

Ovvero l’espulsione diretta subita da Luka Jovic. L’attaccante del Milan è stato colto in un fallo di reazione sul suo marcatore fisso Armando Izzo. Una sbracciata a palla lontana che è stata giudicata molto severamente dall’arbitro Colombo, che ha estratto il cartellino rosso a inizio ripresa, lasciando il Milan in dieci uomini.

Purtroppo non è la prima volta in stagione che il Milan resta in inferiorità e vede compromettere la propria partita proprio per un’espulsione ai suoi danni. I numeri ed i dati in tal senso sono emblematici: quella rossonera è divenuta una squadra nervosa ed a tratti cattiva.

Quella di Jovic è la sesta espulsione stagionale

Il Milan è dunque la squadra più ‘cattiva’ della Serie A. Infatti il rosso subito ieri sera da Jovic contro il Monza rappresenta la sesta espulsione subita dalla formazione di Pioli in questa stagione. Un numero elevato, soprattutto per una squadra che dovrebbe solitamente dominare il gioco e lottare per vincere.

Addirittura il Milan è la seconda squadra con il maggior numero di cartellini rossi nei top 5 campionati d’Europa. Soltanto gli spagnoli del Getafe, a quota 8 espulsioni, hanno fatto peggio di Leao e compagni. Un dato che preoccupa e che denota due problematiche: i calciatori sono spesso troppo nervosi, come nel caso di Jovic, oppure la squadra è spesso sbilanciata e costretta a falli duri e tattici da sanzione arbitrale.

Prima di Jovic erano finiti anzitempo negli spogliatoi Tomori, espulso contro la Roma per una sciocca doppia ammonizione. Poi Maignan per l’intervento fuori area e fuori tempo contro il Genoa. Thiaw per l’intervento duro da ultimo uomo contro la Juventus a San Siro. Giroud per proteste nel finale di Lecce-Milan ed infine capitan Calabria per doppio giallo contro l’Atalanta.