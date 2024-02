Milan, no a Zirkzee: 40 milioni per un altro bomber

Secondo fonti spagnole, il Milan non ha smesso di seguire l’attaccante e rimane lui la prima scelta per l’estate. Non è Zirkee dunque il favorito.

Il Milan sta rafforzando sempre più la convinzione che in estate servirà inserire in rosa un nuovo attaccante. Non un profilo qualsiasi, ma un giocatore in grado di essere l’assoluto titolare del reparto. Sono i fatti a dire che al Diavolo urge un nuovo bomber, che possa svecchiare l’attacco e dare nuova linfa di qualità. Olivier Giroud non è probabilmente sicuro di rimanere in rossonero la prossima stagione. Il suo contratto è in scadenza a giugno e non è chiaro se voglia cambiare aria. Pare che soprattutto la MLS lo sta fortemente tentando.

Ma a prescindere dal francese e dalla sua scelta, il Milan avrà a prescindere la necessità di un rinforzo in attacco, considerando anche i quasi 38 anni dello stesso Giroud. Tutto fa dire che Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno già iniziato le ricerche per il nuovo attaccante. Lo dimostrano le numerosissime indiscrezioni delle ultime settimane. Il Milan ha tre/quattro profili che monitora con particolare attenzione.

Soprattutto negli ultimi giorni, si è affermato con convinzione che fosse Joshua Zirkzee del Bologna la primissima scelta del Milan, che avrebbe già allacciato i primi contatti con l’entourage. Ma in Spagna sono sicuri che sia un altro il prescelto per il cui il Diavolo è pronto ad un grande investimento.

Milan, l’obiettivo è rimasto quello di un anno fa

Secondo todofichajes.com, è rimasto Jonathan David il profilo prescelto per rinforzare l’attacco rossonero. Il Milan continua a monitorare le sue prestazioni e il suo rendimento in Ligue 1, convinto di affondare il colpo per lui in estate. Ricordiamo che il canadese è un profilo che piace al Diavolo da diverso tempo, ma sino a qualche mese fa la richiesta del Lille per cederlo era di 60 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dal Milan, soprattutto per il contratto del giocatore in scadenza nel 2025.

A giugno, però, il club francese sarà costretto ad abbassare le sue pretese economiche. E secondo todofichajes.com si tratterà di una cifra sui 40 milioni di euro, la stessa ritenuta più abbordabile per il Milan. Appare scontato che i rossoneri saranno pronti ad un grande investimento per l’attacco in estate e che difficilmente sarà inferiore all’ultima cifra citata. E a da quanto afferma la fonte, sarà Jonathan David l’obiettivo su cui si punterà fortissimo.

Sul canadese c’è una notevole concorrenza, soprattutto di club di Premier League. Ma il Milan, che lo segue da tempo, crede di poter riuscire a batterla.