Niente Milan, va in Premier League: ufficiale la firma

Dopo essere essere stato accostato al club rossonero, un allenatore ha firmato per allenare in Inghilterra: il suo futuro non sarà a Milanello.

La permanenza di Stefano Pioli non è sicura al 100% e in queste settimane sono tanti i nomi accostati alla panchina del Milan. Ci sono anche stati dei momenti nei quali sembrava fosse possibile un esonero a stagione in corso e non è stato così, la dirigenza ha continuato a dargli fiducia.

Uno dei profili indicati nella lista di Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani era Oliver Glasner, che nel 2022 ha vinto l’Europa League con l’Eintracht Francoforte. C’erano stati rumors inerenti dei contatti per l’eventuale ingaggio del 49enne nato a Salisburgo, però poi non si è sviluppato nulla di concreto. Pioli è rimasto al suo posto e l’austriaco ha continuato a rimanere senza squadra, almeno a ieri.

Glasner, annunciata la nuova squadra

In questi giorni si è parlato insistentemente del suo approdo in Premier League, dove si è liberata una panchina. Un’occasione importante, trattandosi del campionato migliore del mondo. Ha deciso di accettare e in queste ore è anche arrivato l’annuncio ufficiale.

Glasner è il nuovo allenatore del Crystal Palace, che si è separato da Roy Hodgson a causa dei risultati deludenti e anche di alcuni suoi problemi di salute. Contratto fino a giugno 2026. La squadra è 16esima in Premier League con 24 punti, +5 rispetto alla zona retrocessione. Ovviamente, l’obiettivo è la salvezza. In squadra che anche una vecchia conoscenza della Serie A: Joachim Andersen, difensore danese ex Sampdoria che interessava al Milan quando arrivò Marco Giampaolo e che invece finì al Lione per 24 milioni di euro.

Glasner nella sua carriera ha allenato solo in Austria e Germania, lavorare in Premier League è un’opportunità che vuole sfruttare al massimo per salire di livello come allenatore. Anche se parte da una squadra di bassa classifica, ha deciso di sposarne il progetto. Ha un gruppo con alcuni talenti interessanti, uno su tutti Michael Olise, già nel mirino delle big del campionato inglese.

Vedremo se il tecnico austriaco sarà in grado di fare un buon lavoro con il Crystal Palace, che adesso ha in calendario degli scontri diretti contro Everton e Burnley da vincere. Battere due squadre che sono dietro in classifica rappresenta un obiettivo importante per costruire la salvezza.