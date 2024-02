Asse Milan-Fenerbahce: il trequartista in rossonero

Nome nuovo per il reparto offensivo rossonero, che nell’estate 2024 subirà qualche cambiamento: dalla Spagna emerge una novità.

Dopo essere stato protagonista nel mercato estivo 2023, anche nel prossimo il Milan dovrebbe essere tra le società maggiormente protagoniste in Serie A. Il bilancio gode di ottima salute e probabilmente la campagna acquisti sarà finanziata anche da una o due cessioni particolarmente onerose. Ci si aspettano interventi in ogni reparto.

Fondamentale capire chi sarà l’allenatore e quali esigenze avrà per il modulo che utilizzerà. In caso di conferma di Stefano Pioli, probabilmente si andrà avanti con il 4-2-3-1. Uno degli innesti che potrebbe arrivare a Milanello è un nuovo trequartista, ruolo nel quale sta impiegando Ruben Loftus-Cheek in questi mesi. L’ex Chelsea dà il meglio da mezzala, però il tecnico emiliano ritiene che abbia caratteristiche adatte per agire sulla trequarti e con la sua fisicità è risultato decisivo in certe partite. Ha mostrato anche un buon feeling con il gol nell’ultimo periodo.

Milan, nuovo trequartista per Pioli?

Secondo quanto rivelato in Spagna da fichajes.net, uno dei profili nel mirino del Milan sarebbe Sebastian Szymanski. Il 24enne polacco sta disputando una buona stagione con la maglia del Fenerbahce, che lo ha comprato nel luglio scorso per 9,8 milioni di euro: 12 gol e 14 assist in 39 presenze. Numeri notevoli e che hanno attirato su di lui le attenzioni di diversi osservatori.

Il Milan è tra le società che stanno monitorando le prestazioni dell’ex calciatore di Legia Varsavia e Dinamo Mosca. Al momento non c’è nessuna trattativa, è emerso solo un interesse. Vedremo se si svilupperà qualcosa di concreto nei prossimi mesi. Certamente il rendimento di Szymanski ha fatto aumentare il suo valore di mercato, che secondo il portale specializzato Transfermarkt oggi si attesta sui 20 milioni. A fine stagione il Fenerbahce potrebbe chiedere più soldi per iniziare una eventuale negoziazione.

Il club di Istanbul ha già concluso un affare con il Milan nel 2024: il trasferimento di Rade Krunic. Poteva essere già fatto nel calciomercato estivo 2023, però non si sono verificate le condizioni necessarie. Tutto è stato rinviato e a gennaio l’accordo è stato trovato. Non è stata una trattativa semplice, nonostante il ridotto costo del cartellino, dato che il Fenerbahce ha cercato di spendere meno possibile per un centrocampista di 30 anni che andava in scadenza a giugno 2025.