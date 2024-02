“Con te divento razzista”, Leao non ci sta: risposta da applausi (FOTO)

Rafa Leao è stato insultato nelle scorse ore sui social, probabilmente per motivi legati alle sue prestazioni calcistiche. Ecco come ha risposto.

Dovrebbe essere un momento sereno e felice per la vita di Rafael Leao, l’attaccante del Milan che è considerato ancora oggi uno dei migliori calciatori della Serie A e probabilmente tra i più estrosi elementi del calcio europeo.

In queste ore infatti sta anche uscendo il suo primo libro, l’autobiografia “Smile”, in cui Leao ha voluto raccontare la sua infanzia, i suoi esordi nel mondo del pallone e anche le sue passioni che vanno al di fuori da tale ambito, come per esempio la musica rap e hip-hop in cui si cimenta da esordiente.

Eppure c’è chi ce la mette tutta per rovinare la serenità di un campione come Rafa. Sui social, dopo la partita persa contro il Monza, sono arrivati insulti piuttosto duri e tutt’altro che accettabili da parte di alcuni follower. In particolare su Instagram, persone che lo hanno additato come elemento inutile e deleterio per il Milan, o anche qualcosa in più.

Leao però stavolta non ha lasciato perdere. Poco fa ha pubblicato una story di risposta ad un ‘hater‘ che lo aveva apostrofato così: “Non ti riesco più a sopportare, con te in campo divento razzista. Mi stai altamente sui co***oni, vattene il prima possibile tu e chi ti segue”. Presumibilmente un tifoso arrabbiato, che ha però usato termini non proprio adatti.

Il 10 rossonero ha ripostato gli insulti aggiungendo un commento severo: “Purtroppo nel mondo continuano ad esserci certi tipi di persone con il cervello piccolo…” – rispondendo a tutti coloro che se la prendono in malo modo con lui ed i suoi compagni, utilizzando persino l’elemento razziale per insultare.