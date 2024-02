Conte ha scelto la sua nuova squadra: Milan spiazzato

Fonti accreditate estere fanno sapere che Antonio Conte ha scelto di allenare un club non italiano. La panchina della big sembra pronta ad accoglierlo.

Antonio Conte resta il sogno principale dei tifosi rossoneri. Per la maggioranza, è il salentino l’allenatore di valore che può risollevare sorti e motivazioni del Milan a partire dalla prossima stagione. Un desiderio di mercato fomentato chiaramente dai media. Tantissime le voci che hanno dato Conte già in contatto col club rossonero per prendere il posto di Stefano Pioli a giugno. Quanto c’è di vero? Solitamente, quando si parla così insistentemente di un tema, qualcosa sotto c’è sicuramente.

Ma è concreta e reale la possibilità di vedere l’ex Inter e Juve sulla panchina del Milan? Al momento, pare che le tante voci di mercato si siano raffreddate. Conte, da prima scelta dei rossoneri, è finito in cima alla lista dei desideri di altri club. Del Milan si è detto che ci sono dei pareri discordanti all’interno della società stessa. Una parte approva Conte, l’altra non lo vede adatto né per principi di gioco né per sfumature caratteriali.

Eppure, i tifosi non smettono di sperare che alla fine Conte si siederà sulla panchina rossonera a fine stagione. Dalla Germania, però, arriva un’indiscrezione che sembra spegnere ogni speranza. L’allenatore salentino ha già scelto il club del suo vicino futuro.

Conte, niente Italia: ancora all’estero

Sport BILD è sicuramente una delle fonti tedesche più accreditate, e il suo giornalista Christian Falk ha lanciato una indiscrezione che ha del clamoroso. Antonio Conte ne è il protagonista. “Antonio Conte è interessato al lavoro del Bayern Monaco e ha individuato nei campioni di Germania il suo prossimo club ideale. Conte sarebbe disponibile subito e vede il Bayern Monaco come uno dei primi tre club d’Europa. Dopo Premier League e Serie A, Conte vorrebbe aggiungere al suo curriculum anche la Bundesliga” ha scritto Falk su Twitter.

Una novità davvero inaspettata. Sappiamo bene quanto il Bayern Monaco stia soffrendo nell’ultimo periodo con Thomas Tuchel in panchina. I bavaresi sono sprofondati a meno 8 punti dalla capolista di Bundesliga, il Bayer Leverkusen, e in campo sono praticamente irriconoscibili. Al momento, Tuchel resta in panchina a causa di mancanza di alternative valide. I vari Low, Flick (ritorno) e Mourinho non riscaldano per niente l’ambiente.

Il nome di Antonio Conte e la sua apertura, se confermata, potrebbero presto cambiare le carte in tavola in casa Bayern. Milan, ma anche Napoli e Roma, dovrebbero così abbandonare il sogno per la panchina.