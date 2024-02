Dal Milan al Psg: offerta superiore ai 60 milioni

Il club parigino segue da tempo il fuoriclasse rossonero e in estate può finalmente provare l’assalto: nome gradito anche a Luis Enrique

Dalla prossima stagione il Milan ripartirà con quasi ogni probabilità da una nuova guida tecnica, ma spera di ripartire con tutti i migliori elementi della rosa. Non sarà però facile resistere agli assalti dei top club per le varie stelle, che sicuramente non tarderanno ad arrivare.

I rossoneri stanno mettendo in mostra tanti giocatori di livello ed inevitabilmente qualcuno è finito nel mirino delle migliori società europee. RedBird ha dimostrato già la scorsa estate di non aver problemi a privarsi di un pezzo da novanta in caso di offerta monstre, e il passaggio di Sandro Tonali al Newcastle ne è stata la prova. La possibilità che il Diavolo si privi di un altro top per la prossima stagione non è quindi da escludere.

Chi guarda tanto in casa Milan è sicuramente il Paris Saint-Germain. Si è parlato tanto in questi giorni del forte interesse dei parigini per Rafael Leao per rimpiazzare Kylian Mbappé, prossimo al passaggio al Real Madrid. In realtà, il portoghese non è l’unico gioiello del Diavolo nel mirino dei campioni di Francia, che ormai da tempo hanno intenzione di arrivare anche a Theo Hernandez. Il terzino è da anni ormai un obiettivo.

Non solo Leao, i parigini puntano anche Theo

Il PSG mantiene Theo Hernandez nei propri radar di mercato da tempo e anche nell’ultima finestra estiva aveva puntato il classe ’97, prima di decidere di puntare sul fratello Lucas, prelevato dal Bayern Monaco per una cifra molto importante.

Come riporta Fichajes.net, Luis Enrique vorrebbe ancora un intervento in quella zona di campo per la prossima stagione, perché non è pienamente soddisfatto del rendimento di Nuno Mendes. Il portale spagnolo riferisce che il club dello sceicco Nasser Al-Khelaifi sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra anche superiore a 60 milioni di euro, un’offerta che potrebbe far vacillare il club rossonero.

Theo ha recentemente rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 2027, ma chiaramente le sirene del PSG sono allettanti., così come l’idea di raggiungere suo fratello sotto la Torre Eiffel. Il Diavolo al momento non pensa a una cessione del suo terzino, ma da qui a luglio le cose possono cambiare e bisogna continuare a seguire gli sviluppi della vicenda.