Addio City, il sostituto dal Milan: lo ha scelto Guardiola

Il Manchester City sta per cederlo: il sostituto può arrivare dal Milan, lo ha scelto Guardiola personalmente.

Per il Milan sarà un’estate movimentata. Non ci sarà una rivoluzione come accaduto un anno fa ma la squadra ha bisogno di rinforzi mirati per alzare il livello. A giorni ci sarà l’ufficialità di Paulo Fonseca come nuovo allenatore: una scelta non condivisa dai tifosi, che chiedevano un elemento di più alto profilo fra i tanti che offriva il mercato, come De Zerbi o Conte. La scelta è ricaduta sul portoghese, con buona pace di tutti.

Le brutte notizie per i tifosi potrebbero non essere finite qui. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle ancora brucia, e adesso si temono altri possibili dolorosi addii. Theo Hernandez è quello che ha più attenzioni in Europa: il Bayern Monaco è interessato da tempi non sospetti, ma il rinnovo di Alphonso Davies potrebbe cambiare gli scenari. Attenzione quindi al Real Madrid, fresco campione d’Europa. Il francese ha un contratto in scadenza nel 2026 e guadagna 4,5 milioni: pochissimi se consideriamo gli stipendi dei giocatori del suo livello in tutto il continente. Il problema contratto-stipendio riguarda anche Mike Maignan: reduce da una stagione negativa per rendimento e per i soliti problemi fisici, la sua cessione potrebbe essere forse quella più accettabile. E per lui si sta facendo strada una ghiotta possibilità.

Dal Milan al Manchester City: pronta l’offerta per accontentare Guardiola

Il Manchester City potrebbe presto perdere un importante elemento della rosa. Il portiere Ederson è infatti uno dei possibili candidati alla cessione: con un contratto in scadenza a giugno 2026, il brasiliano si sta guardando intorno per nuove esperienze. Per lui si è parlato di un’offerta dall’Arabia Saudita, ma potrebbe anche decidere di restare in Europa.

E se i Citizens decidessero di cederlo, la scelta del sostituto ricadrebbe proprio su Maignan. Le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra raccontano di un interesse molto forte di Pep Guardiola per il francese del Milan. Un portiere che si sposa perfettamente con lo stile di gioco dell’allenatore spagnolo. Che ha sempre preferito elementi non solo affidabili fra i pali ma anche con qualità nei piedi per favorire il controllo della palla e quindi della partita, sia con passaggi corti che, quando è necessario, con quelli lunghi.

Caratteristiche che rispondono perfettamente all’identikit di Mike, che difficilmente direbbe no alla possibilità di giocare in Premier League per una delle squadre più forti al mondo allenate dal migliore in assoluto. Una possibilità di crescita per lu che si avvicina ai 30 anni e, nella posizione di top5 nel suo ruolo, guadagna meno di 3 milioni. Il Milan ha provato a lavorare sul rinnovo, ma la distanza fra domanda e offerta è netta. Ecco perché, di fronte alla cifra che verrà ritenuta congrua (dai 60 milioni a salire), come sempre la società rossonera prenderà in considerazione l’idea di cederlo.