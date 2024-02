E’ morto Andy Brehme: l’ex terzino della Germania ci lascia a 63 anni

Il tedesco, che ha indossato la maglia della nazionale, oltre a quella dell’Inter, si è spento all’età di 63 anni per via di un arresto cardiaco

Lutto nel mondo del calcio. Nella notte, come riporta la Bild, si è spento Andy Brehme. L’ex terzino di Bayern Monaco e Inter, protagonista con la Nazionale tedesca al Mondiale di Italia ’90, segnando il rigore decisivo in finale contro l’Argentina, è morto all’età di 63 anni.

L’ex calciatore è deceduto per via di un arresto cardiaco. Troppo tardi l’arrivo in pronto soccorso. Brehme è ricordato in Italia per la sua avventura all’Inter, iniziata del 1988, con cui ha collezionato 154 presenze e 12 gol. Con i nerazzurri vince lo Scudetto, oltre che una Coppa UEFA e una Supercoppa Italiana. Andy Brehme ha indossato anche le maglie della Real Saragozza e del Kaiserlautern.