Giroud verso l’addio al Milan: c’è una forte tentazione

Matteo Moretto riporta le ultime novità su Olivier Giroud e il Milan. L’attaccante sembra sempre più propenso a lasciare l’Italia in estate.

Il Milan sta pensando a cautelarsi con netto anticipo. Ha iniziato le sue ricerche del nuovo titolare dell’attacco, quello che dovrà prendere il posto di Olivier Giroud. Anche perché, a prescindere dalla permanenza del francese, alla squadra rossonera serve un centravanti giovane, di qualità e che sia integro fisicamente. Serve in sostanza un nuovo bomber al Diavolo, in grado di caricarsi per diversi anni il peso dell’attacco rossonero.

Quanto a Giroud c’è sempre più incertezza sul futuro. Il suo contratto è in scadenza a giugno, e come detto a chiare lettere da Giorgio Furlani il club è assolutamente aperto al rinnovo per un altro anno. “Le porte del Milan sono aperte se Olivier vorrà” ha dichiarato l’Amministratore Delegato prima del match di Europa League contro il Rennes. Ma la scelta, e lo ha lasciato intendere lo stesso Furlani, dipende esclusivamente da Giroud.

Indubbiamente, l’attaccante francese è molto riconoscente al Milan e lo sarà per il resto della sua vita. Da giocatore ‘finito’, ha trovato una seconda giovinezza a Milanello, ritornando ad essere un bomber di razza tra i migliori in circolazione. Ma le ultime novità di Matteo Moretto parlano di un allontanamento tra le parti e dunque in ottica rinnovo. C’è un motivo preciso.

Giroud, vicino l’addio alla Serie A

Matteo Moretto ha fatto un focus importante sulla posizione di Olivier Giroud al Milan nel suo editoriale per CaughtOffside. Nello specifico, il giornalista esperto di mercato ha scritto in maniera convinta che il club rossonero e l’attaccante sono sempre più distanti. Giroud sembra essere fortemente tentato da un’esperienza fuori dall’Italia, e anche dall’Europa. La MLS lo affascina, e non è una novità. Ma è importante sapere che il francese ha estimatori che lo stanno cercando anche a Dubai.

La scelta spetta a lui, lo sottolinea più volte Moretto. Sembra però che sia proprio Olivier Giroud a star valutando di non rinnovare il suo contratto col Milan. Il motivo risiede nella consapevolezza di perdere spazio in caso di permanenza. In che senso? La prossima stagione non sarebbe più il titolare, ma questo appare scontato data la forte volontà del Milan di acquistare presto un nuovo attaccante giovane per cui fare un grosso investimento.

E Giroud non ci sta. Preferirebbe cambiare squadra ed essere ancora decisivo, protagonista, leader… Dunque, ad oggi, è più che sì per il rinnovo del veterano dell’attacco.