Kjaer verso l’addio: tre obiettivi per sostituirlo

Ecco i calciatori che il Milan cerca per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione, vista la possibile partenza di Kjaer.

Oggi la Gazzetta dello Sport ha parlato con una certa sicurezza del calciomercato che verrà del Milan. Ovvero delle possibili mosse rossonere per rinforzare e completare la rosa in vista della prossima stagione, nonostante manchino ancora diversi mesi alla fine di quella in corso.

L’idea è quella di non rivoluzionare la rosa, bensì assestare quei 3-4 colpi di livello, ben pensati e ragionati, che possano finalmente donare a Pioli (o a chi per lui) una squadra completa, pronta e con patrimoni invidiabili a livello di cartellino e valore. Uno dei reparti che potrebbe subire cambiamenti è sicuramente la difesa.

Uno degli obiettivi dichiarati è prendere un difensore centrale, affidabile ma allo stesso tempo di prospettiva. In particolare per un motivo: molto probabilmente l’avventura di un leader come Simon Kjaer è vicina al termine. Il danese ha il contratto in scadenza al 30 giugno prossimo ed appare difficile che possa rinnovarlo a breve.

Costi e caratteristiche dei difensori visionati dal Milan

Con Kjaer destinato a salutare a fine stagione, il Milan prenderà certamente un nuovo centrale, che possa completare il reparto assieme alla coppia titolare Tomori-Thiaw, al rientrato Gabbia e ad un Kalulu che deve ancora recuperare dal lungo infortunio e viene visto ormai più come terzino destro.

I nomi fatti dalla Gazzetta sono tre: difensori con caratteristiche diverse ma con un fattore in comune, ovvero sono tutti giovani e con grande potenziale futuro. Il più noto dei profili è quello di Lilian Brassier, francese del Brest già molto chiacchierato in orbita Milan a gennaio scorso. Mancino puro, sa giocare anche da terzino sinistro, è giovane e vuole i rossoneri da tempo. Un affare da massimo 12-15 milioni che potrebbe completare a dovere il pacchetto dei centrali.

Prima alternativa è quella che porta a Maxence Lacroix, anche lui di nazionalità francese. Gioca nel Wolfsburg, dove è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. 1 metro e 90, grande forza fisica, un classico difensore vecchia scuola che sa utilizzare la fisicità per rendersi solido e poco superabile dagli avversari. Costo intorno ai 20 milioni di euro per portarlo in Serie A.

La terza opzione è la più economica, ma non per questo da snobbare. Al Milan intriga anche Tosin Adarabioyo, difensore anglo-nigeriano cresciuto nel vivaio del Manchester City ma esploso definitivamente al Fulham. Il 26enne, anche lui dalla stazza elevata, si svincola a giugno a costo zero e potrebbe rappresentare una scelta vantaggiosa in tutti i sensi.