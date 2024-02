Mbaye Niang, incidente stradale ad Empoli: cosa è successo

All’alba incidente stradale per M’baye Niang, l’attaccante dell’Empoli ed ex Milan. Cos’è successo e quali sono le sue condizioni

Un impatto notevole quello di M’baye Niang con la maglia dell’Empoli. Il centravanti senegalese è arrivato nella sessione invernale di calciomercato quasi tra la sorpresa di utti ed a suon di gol sta provando a salvere i toscani.

Due le reti pesantissime contro Salernitana e Fiorentina che hanno portato al momento l’Empoli lontano dalla zona retrocessione in un campionato davvero equilibrato nei bassifondi della classifica. L’attaccante, però, fuori dal campo è protagonista decisamente in negativo.

Nella mattina di martedì, attorno alle 6.30 quindi di fatto l’alba, ha avuto un incidente stradale. Come affermato da Il Tirreno, l’auto del calciatore, una Mercedes Classe G, si è schianata contro una Seicento in sosta. Nessun danno per il calciatore, almeno stando alle ultime notizie, che è stato soccorso con il codice verde.

Incidente Niang, svelato il motivo: le parole del DS Accardi

Danneggiata nella parte anteriore il Suv del calciatore, anche la Seicento in sosta ha subìto gravi danni. Il Direttore Sportivo dell’Empoli Pietro Accardi ha spiegato come il calciatore abbia avvisato subito la società toscana del sinistro.

“Il calciatore per una disattenzione è andato a sbattere contro auto in sosta. Siamo a conoscenza – ha spiegato – come al mattino si unisca a gruppi di preghiera“. Sottoposto ai test di rito, questi hanno dato esito negativo.

L’attaccante classe ’94, nella prima parte di stagione ha giocato nell’Adana Demirspor ed ha collezionato otto gol ed un assist in 16 gare disputate. Tre, invece, le stagioni disputate con la maglia del Milan indosso. Nel 2014-2015 cinque presenze e nessuna rete, la stagione successiva furono 16 le gare giocate con cinque gol segnati e quattro assist. Tre, invece, le marcature in 18 gare nell’ultima stagione nel 2016/2017.