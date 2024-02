Mercato da 100 milioni: Milan, è già tutto pronto

Le strategie del Milan per la prossima estate sul mercato. Il club rossonero sembra avere le idee chiare su obiettivi e budget.

La strada verso il termine della stagione è ancora lunga e ricca di insidie ed occasioni. Il Milan si giocherà fino all’ultimo sia le chance in campionato, con l’obiettivo secondo posto come priorità del momento, sia la possibilità di arrivare fino in fondo in Europa League.

Vero è che molte delle decisioni future, soprattutto in panchina, dipenderanno dai risultati di questa annata. Ma il club rossonero ha le idee piuttosto chiare su come rinforzare la propria rosa e mettere su una squadra ancora più completa e competitiva in vista della stagione 2024-2025.

Una cosa è certa: il Milan, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, non farà un mercato simile a quello dell’estate 2023. Ovvero operazioni mai superiori al tetto dei 20 milioni di euro e soprattutto numericamente folto, una sorta di rivoluzione rispetto al recente passato. Sarà invece una sessione estiva meno proficua ma più oculata, anche con qualche colpo di spessore.

Le mosse del Milan per la prossima estate

Diminuiranno le operazioni, ma non il budget. Vedendo le necessità della rosa rossonera attuale, è probabile che il Milan si metta in moto per massimo 3-4 colpi estivi, ma alcuni di questi dovranno costare molto di più rispetto al recente passato. Per questo motivo non è da escludere un nuovo sacrificio: il Milan in primis dovrà capire cosa fare con Maignan, Theo Hernandez e Leao, i tre pezzi pregiati che sicuramente riceveranno offerte importanti.

A prescindere dalle cessioni, il Milan potrebbe varare un budget da 100 milioni di euro per rinforzarsi. Una cifra importante, dettata anche dai miglioramenti di bilancio sottolineati di recente da Paolo Scaroni. In questo modo quella rossonera resta una delle poche squadre in Italia in grado di investire cifre di alto livello sul mercato internazionale.

Gli obiettivi sono dichiarati: il Milan andrà a caccia di un difensore centrale di prospettiva, guarderà al mercato dei terzini per trovare alternative giovani e valide, prenderà un centrocampista di spessore davanti alla difesa. Ma soprattutto vuole una prima punta che possa diventare il centravanti di riferimento per il futuro.

Proprio da quest’ultima esigenza arriverà la spesa maggiore. I nomi più in ballo sono quelli di Joshua Zirkzee, talento esplosivo del Bologna, o di Benjamin Sesko, ennesimo gioiello venuto fuori dalla scuola Red Bull di Lipsia. Un investimento da minimo 40 milioni per trovare l’erede di Olivier Giroud, priorità assoluta del mercato rossonero 2024.