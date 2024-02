Non c’è altro tempo da perdere: Milan, all-in sull’attaccante

Non c’è tempo da perdere per mettere le mani sul nuovo attaccante che dovrà guidare il Milan nel prossimo futuro. La scelta al Diavolo è stata fatta

Sono tante le incognite del futuro del Milan. Il club rossonero deve chiaramente fare i conti con il destino di Stefano Pioli. La panchina del tecnico di Parma è tornata ad essere messa in discussione dopo il pesante ko contro il Monza.

Se fino a qualche giorno fa le sue quotazioni erano in netta risalita, il 4 a 2 in Brianza potrebbe aver cambiato tutto. Così sui quotidiani sportivi si è tornati a parlare di possibili successori. Il percorso in Europa League sarà chiaramente determinante, ma Pioli non è l’unico problema da risolvere in casa Milan.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono alle prese con una situazione più delicata, quella legata al prossimo attaccante del Milan. Il 2024 non può non essere l’anno del bomber, del presente e del futuro. Il destino di Olivier Giroud è tutto da scrivere, ma a prescindere dalla decisione del francese, il Milan non può non regalarsi un centravanti di prospettiva.

La Gazzetta dello Sport di oggi ha fatto il punto della situazione, sottolineando come il Diavolo dovrebbe fare in fretta per non rischiare che la concorrenza aumenti e che qualcuno giochi di anticipo, spingendo il Milan ad optare per piani B o C.

Milan, due nomi su tutti

Non è certo un segreto che il nome in cima alla lista dei desideri sia quello di Joshua Zirkzee. L’olandese ha convinto tutti ed è pronto al grande salto in una big.

Servono almeno 40 milioni di euro per convincere il Bologna a lasciarlo andare. Oggi il centravanti preferirebbe continuare a giocare in Serie A, ma la Premier League potrebbe avere gli argomenti giusti per fargli cambiare idea. Difficile invece un ritorno al Bayern Monaco: la Germania, al momento, non è nei pensieri di Zirkzee.

Si valutano chiaramente le alternative e tra queste c’è certamente Benjamin Sesko, anche lui in prima fila per prendersi la maglia numero nove del Milan. Anche il calciatore del Lipsia ha una valutazione non inferiore ai 40 milioni di euro. E’ evidente dunque che il Diavolo sarà chiamato ad un investimento davvero importante e diverso da quelli della scorsa estate per mettere le mani sul nuovo centravanti.