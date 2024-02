Pioli, destino segnato: così resta al Milan

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, torna ad essere in discussione dopo il ko pesante contro il Monza, ma le speranze di restare in sella non sono svanite. Il punto della situazione

Torna nel mirino della critica Stefano Pioli. Troppo brutto il ko contro il Monza domenica sera: i quattro gol subito dalla squadra di Palladino non sono andati giù ai tifosi, che vorrebbero una nuova guida per la prossima stagione.

Il tecnico di Parma è inevitabilmente tornato in bilico e le possibilità adesso di rimanere sulla panchina del Diavolo sono decisamente meno rispetto a qualche giorno. D’altronde la missione di Pioli per tenersi il posto è chiaro a tutti: vincere e convincere. Per farlo ormai c’è una sola via, quella che porta a Dublino.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, arrivare in fondo all’Europa League e alzare il trofeo cambierebbe totalmente le prospettive e le valutazioni sulla stagione del Milan e di conseguenza di Pioli, che potrebbe così guadagnarsi la conferma. Senza, invece, il destino sembrerebbe segnato.

Stefano Pioli dovrà comunque rialzare subito la testa. Un altro ko non è contemplato. La qualificazione agli Ottavi di finale di Europa League non appare in discussione dopo il 3 a 0 dell’andata, ma non sono ammesse distrazioni ed è dunque molto probabile che i rossoneri scendano in campo con la formazione migliore. Le tante riserve schierate a Monza, d’altronde, non hanno convinto.

Sognando Conte…

Ma se Pioli non dovesse essere confermato, chi sarebbe i prossimo allenatore del Milan? La domanda se la stanno facendo davvero tutti i tifosi rossoneri e in cuor loro hanno già una risposta, Antonio Conte.

Non è un segreto che il tecnico italiano sia il preferito dai supporters del Diavolo. L’ex Tottenham è sinonimo di vittoria, almeno in campionato, ma il suo profilo sembra sposarsi poco con quello di RedBird. Non è un caso che Conte nelle ultime ore sia stato accostato con forza al Bayern Monaco.

Nei giorni scorsi si sono fatti anche i nomi di Lopetegui e Thiago Motta. L’ex centrocampista sta trascinando il Bologna in Europa e piace parecchio dalle parti di Casa Milan. Farioli e De Zerbi sarebbero altri profili interessanti per il Diavolo, che non ha ancora deciso il proprio futuro in panchina.