Rapporto ancora più forte: nuovo ruolo per Scaroni con Redbird

Nuovo incarico per Paolo Scaroni, l’attuale presidente del Milan che ha varie attività in ballo e collaborerà da vicino con RedBird.

Dall’agosto 2022 il Milan è formalmente passato dalle mani del fondo Elliott Management a quello di RedBird Capital, sposando un progetto nuovo, nato anche grazie al lavoro certosino della precedente gestione, abile a mettere a posto i conti e riportare la squadra in alto.

Il fondo di proprietà di Gerry Cardinale vuole aumentare la riconoscibilità ed il prestigio del Milan nel mondo, sia attraverso i risultati sportivi, sia con delle partnership commerciali che aumentino il valore del brand rossonero anche oltre oceano. Inoltre c’è la volontà molto forte di costruire uno stadio di proprietà, passaggio fondamentale per un club sportivo che vuole primeggiare in Europa.

Cardinale in questa fase del suo investimento nel Milan ha avuto modo di collaborare a stretto contatto con Paolo Scaroni. Ovvero il presidente rossonero, eletto durante il mandato Elliott, che ha una grande esperienza manageriale alle spalle. Infatti nella sua carriera ha ricoperto ruoli istituzionali molto importanti.

Scaroni entra nell’universo RedBird: ecco di cosa si occuperà

L’ottimo rapporto tra Cardinale e Scaroni ha fatto sì che quest’ultimo entrasse automaticamente nell’universo RedBird. Infatti il presidente del Milan è stato ufficialmente inserito nei quadri generali del fondo statunitense, come si evince dal sito istituzionale nella sezione ‘people’, dedicata alle persone che lavorano per il gruppo.

Paolo Scaroni è stato nominato Presidente di RedBird International, ovvero della sezione legata agli investimenti nel mondo del calcio e dello sport in generale, che riguardano il fondo d’investimento. Come si legge sul sito, “Paolo ha lavorato a stretto contatto con RedBird in qualità di Presidente del Milan e si è unito a noi formalmente come Presidente della nostra attività internazionale che è cresciuta grazie ai nostri investimenti in AC Milan, Liverpool FC sotto Fenway Sports Group, il Toulouse FC e la squadra indiana di cricket dei Rajasthan Royals”.

Un nuovo incarico a 360 gradi che conferma l’importanza di un manager esperto come Scaroni, che negli anni precedenti si era occupato soprattutto di rappresentare il Milan negli impegni istituzionali con la Lega Serie A e come portavoce del progetto stadio.

Oltre a lui, anche Zlatan Ibrahimovic è stato inserito come figura di riferimento di RedBird, in questo caso come Operating Partner, una figura di consigliere ma allo stesso tempo anche di riferimento d’immagine, che con la sua notorietà può aiutare il fondo (ed il Milan in particolare) ad essere più riconoscibile nel mondo.