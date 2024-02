Squalifica Jovic, la decisione del Giudice Sportivo: che stangata

Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di Luka Jovic: arriva la stangata sulla squalifica per l’attaccante, ecco quante giornate salterà

Il Giudice Sportivo ha pubblicato i verdetti relativi all’ultima giornata di campionato. Ebbene, mano pesante nei confronti di Luka Jovic. L’attaccante serbo, al 50mo di gioco è stato espulso dopo controllo al Var per una manata ad Armando Izzo, difensore del Monza.

Un colpo proibito che costerà al centravanti serbo due giornate di squalifica. Un brutto colpo soprattutto per Stefano Pioli che perde il suo attaccante di scorta per i prossimi due impegni decisamente rilevanti per i rossoneri, forse decisivi per congelare definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Milan, infatti, nel prossimo turno sarà di scena a San Siro contro l’Atalanta quarta in quello che può essere definito un vero e proprio scontro diretto, mentre il primo marzo i rossoneri andranno all’Olimpico di Roma per sfidare la Lazio di Maurizio Sarri. Una squadra, quella biancoceleste, che non può più perdere punti per strada.

Milan, straordinari per Giroud: Jovic contro il Rennes

Sarà quindi costretto agli straordinari Olivier Giroud, il bomber titolare dell’attacco rossonero. Possibile che qualche minuto potrebbe averlo Okafor, soprattutto se le gare dovessero mettersi in discesa. Si può invece facilmente immaginare come il centravanti transalpino non scenderà in campo nella gara di ritorno contro il Rennes, soprattutto dopo la vittoria per 3-0 del match di andata.

E quindi Jovic potrebbe essere l’attaccante titolare nella gara contro i francesi, considerato poi come in campionato sarà disponibile non prima della gara contro l’Empoli in programma il prossimo 10 marzo.

Jovic, in scadenza di contratto nel prossimo giugno, è a caccia della riconferma in rossonero. Cinque reti in 17 gare di campionato con una media di un gol ogni 117′, due le reti negli ultimi spezzoni di gara, dimostrandosi sempre più decisivo da subentrato. L’ultimo gol – pesantissimo peraltro – risale nella vittoria esterna contro il Frosinone, con le cinque reti tutte realizzate a partire dal mese di dicembre.