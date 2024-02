Thiago Motta al Milan? “Sa già cosa fare”

Si continua a parlare di Thiago Motta come possibile futuro allenatore del Milan. L’italo-brasiliano è sempre più in orbita rossonera.

Ancora tutto da capire quale sarà il futuro della panchina del Milan. Per adesso la posizione di Stefano Pioli appare piuttosto stabile e non in discussione, nonostante il brutto k.o. di domenica sera a Monza. Ma la situazione potrebbe cambiare a fine stagione, qualora il club decidesse di puntare su una nuova guida tecnica.

In queste settimane già si parla con insistenza di chi potrebbe rimpiazzare Pioli nel Milan del futuro. Uno dei nomi maggiormente apprezzati dalle parti di via Aldo Rossi è quello di Thiago Motta. Ovvero l’allenatore della rivelazione Bologna, che a sorpresa sta lottando con merito per la zona Champions League.

Il tecnico italo-brasiliano è tra i più apprezzati del momento in Serie A, viste le capacità gestionali e le intuizioni tattiche tutt’altro che banali. Un profilo che ben si sposerebbe con il progetto pluriennale lanciato da RedBird. Proprio del suo futuro ha parlato l’agente Dario Canovi, uno di quelli che meglio conoscono Motta fin dai tempi in cui era calciatore.

Thiago Motta, il grande salto ed il rapporto con Ibrahimovic

Canovi non ha dubbi: Thiago Motta è già pronto per andare ad allenare una big italiana o europea. L’agente ha parlato ai microfoni di Telelombardia, ammettendo come si aspetti presto una grande chance per l’ex interista: “Thiago ha giocato con le maglie di Barcellona, Inter e PSG. Sa cosa vuol dire stare in una grande squadra, inoltre sa gestire bene il gruppo ed i grandi calciatori. Sa già cosa fare, sono convinto che in una big si farà valere”.

Ecco quali sono le possibili destinazioni dell’ex centrocampista: “Tra un paio di mesi deciderà, se la prenderà con calma. Non mancheranno le offerte, non solo dall’Italia. Anche in Spagna e Francia lo conoscono e lo stimano. In questo momento deve pensare solo al Bologna ed alla grande stagione che stanno facendo”.

Infine una parola sul rapporto con Zlatan Ibrahimovic, attuale advisor del Milan che conosce molto bene Thiago: “Il rapporto con Ibra è molto buono, si sono conosciuti a Parigi e sono diventati amici veri. Si sentono e si stimano, anche perché hanno un carattere molto simile”. Altro indizio verso un futuro rossonero per Motta? Tutto si saprà non prima di aprile-maggio prossimi.